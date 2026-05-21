    الماتىدا پلاستيكالىق حيرۋرگيا كلينيكاسىندا تانىمال بلوگەر كوز جۇمدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پلاستيكالىق حيرۋرگيا جاسايتىن كلينيكادا ايەل مەرت بولدى.

    Известная блогер скончалась в клинике пластической хирургии в Алматы
    Фото: Сәуле Ермаханова/instagram

    ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تانىمال كاسىپكەر ءارى بلوگەر ساۋلە ەرماحانوۆانىڭ Smart Beauty Clinic كلينيكاسىندا جان تاپسىرعانى ايتىلعان. الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - 15-مامىر كۇنى الماتى قالاسىنىڭ 53 جاستاعى تۇرعىنى جەكەمەنشىك كلينيكالاردىڭ بىرىندە كوز جۇمدى. اتالعان دەرەك بويىنشا بوستاندىق اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۇپكىلىكتى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداناتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە مالىمەتتەرى جاريا ەتۋگە جاتپايتىنىن ەسكە سالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
