الماتىدا پلاستيكالىق حيرۋرگيا كلينيكاسىندا تانىمال بلوگەر كوز جۇمدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پلاستيكالىق حيرۋرگيا جاسايتىن كلينيكادا ايەل مەرت بولدى.
ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تانىمال كاسىپكەر ءارى بلوگەر ساۋلە ەرماحانوۆانىڭ Smart Beauty Clinic كلينيكاسىندا جان تاپسىرعانى ايتىلعان. الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- 15-مامىر كۇنى الماتى قالاسىنىڭ 53 جاستاعى تۇرعىنى جەكەمەنشىك كلينيكالاردىڭ بىرىندە كوز جۇمدى. اتالعان دەرەك بويىنشا بوستاندىق اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۇپكىلىكتى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداناتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە مالىمەتتەرى جاريا ەتۋگە جاتپايتىنىن ەسكە سالدى.