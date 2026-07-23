الماتىدا كۇندىز جۇك كولىكتەرىنىڭ قالاعا كىرۋىنە شەكتەۋ قويىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان جاڭا جول بەلگىلەرى ورناتىلىپ جاتىر.
الماتىدا بىلىككە تۇسەتىن جۇكتەمەسى 8 توننادان اساتىن جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن شەكتەيتىن جول بەلگىلەرىن ورناتۋ جۇمىستارى باستالدى. شەكتەۋ كۇن سايىن ساعات 07:00-دەن 22:00-گە دەيىن ساين كوشەسى - ءال-فارابي داڭعىلى - شىعىس اينالما اۆتوموبيل جولى (ش ا ا ج) - رىسقۇلوۆ داڭعىلى ارالىعىنداعى اۋماقتا قولدانىلادى.
جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ جانە جولاۋشىلار كولىگى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جول بەلگىلەرىن ورناتۋ جۇمىستارى 24 شىلدەگە دەيىن اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ال 25-شىلدەدەن باستاپ بارلىق ۇيىمداستىرۋ شاراسى اياقتالعان سوڭ، جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا قاتىستى جاڭا شەكتەۋلەر كۇشىنە ەنەدى.
جوبا الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىمەن بىرلەسىپ ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
- جاڭا ءتارتىپ قالاداعى جول قوزعالىسىن جەڭىلدەتۋگە، قوزعالىسى ەڭ قارقىندى ماگيسترالدارداعى جۇكتەمەنى ازايتۋعا، جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا باعىتتالعان. وسىعان بايلانىستى جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە قوزعالىس باعىتىن الدىن الا جوسپارلاپ، جاڭا جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن جانە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ نۇسقاۋىن ورىنداۋعا كەڭەس بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جاڭا ەكولوگيالىق تالاپتار كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى 2027 -جىلى قانداي شەكتەۋلەر بولاتىنىن جازعانبىز.