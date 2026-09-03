الماتىدا كولىك پوليتسياسى قاۋىپتى ارەكەت جاساعان ءۇش ازاماتتى ۇستادى
استانا. قازاقپارات - كولىك پوليتسياسى تەمىرجول كولىگى قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزعان ءۇش تۇلعانى جاۋاپقا تارتتى.
2-قىركۇيەكتە الماتى-1 ستانسياسىنداعى كولىكتەگى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تەمىرجول كولىگىندەگى ءجۇرىس-تۇرىس قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزىپ، قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرگەن ءۇش ازاماتتى ۇستادى. قۇقىق بۇزۋشىلار دەرەۋ پوليتسيا بولمەسىنە جەتكىزىلدى. تەكسەرۋ بارىسىندا كولىك پوليتسەيلەرى ۇستالعان ازاماتتاردىڭ جەكە باسىن انىقتادى. ولار جامبىل جانە الماتى وبلىستارىنىڭ 32- 35 جاستاعى تۇرعىندارى بولىپ شىقتى.
سونىمەن قاتار الماتى - اتىراۋ باعىتىنداعى جولاۋشىلار پويىزى الماتى-1 ستانسياسىنان قوزعالا باستاعان كەزدە، قۇقىق بۇزۋشىلاردىڭ قوزعالىستاعى لوكوموتيۆتىڭ تۇتقالارىنان ۇستاپ، ونىڭ ساتىسىنا سەكىرىپ مىنۋگە ارەكەتتەنگەندەرى انىقتالدى.
ءتىپتى، ولار ماشينيست كابيناسىنا بوگدە زاتتار لاقتىرعان. بۇل ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرگەندىكتەن، ماشينيست شۇعىل تەجەۋدى قولدانۋعا ءماجبۇر بولعان. پويىزدىڭ جوسپاردان تىس ايالداۋ ۋاقىتى 2 مينۋتتى قۇرادى.
ۇستالعان ازاماتتار الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ جانە تەمىرجول كولىگى قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىلەرى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
تەمىرجول - قاۋىپتى ايماق. مۇنداي قۇقىققا قايشى ارەكەتتەر زاڭعا سايكەس قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.