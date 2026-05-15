الماتىدا كولىك جۋاتىن ورىندار باقىلاۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات – الماتىدا كولىك جۋاتىن ورىنداردا سۋدى قايتارا پايدالانۋ جۇيەسى ەنگىزىلە باستادى.
قازىر 162 نىساندا وسىنداي جۇيە ورناتىلعان، ونىڭ 33 ءى جىل باسىندا ەنگىزىلگەن. كولىك جۋاتىن جەرلەر دەرەكتى اۆتوماتتى تۇردە جىبەرەتىن سۋ ەسەپتەگىش قۇرالمەن جابدىقتالعان.
1-مامىردا تالاپقا سايكەس كەلمەگەن 146 ورىننىڭ جۇمىسى توقتاتىلعان.
«كولىك جۋاتىن ورىندارداعى سۋدى قايتارا قولداناتىن ءتاسىل قالالىق جۇيەگە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ايتارلىقتاي ازايتادى. سوندىقتان بۇل باعىتتاعى باقىلاۋ جالعاسادى»، - دەدى و ك ق- دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرباقىت سەرىكباي.