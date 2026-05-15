KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا كولىك جۋاتىن ورىندار باقىلاۋعا الىندى

    استانا. قازاقپارات – الماتىدا كولىك جۋاتىن ورىنداردا سۋدى قايتارا پايدالانۋ جۇيەسى ەنگىزىلە باستادى.

    Суды үнемдеу
    Фото: Pixabay.com

    قازىر 162 نىساندا وسىنداي جۇيە ورناتىلعان، ونىڭ 33 ءى جىل باسىندا ەنگىزىلگەن. كولىك جۋاتىن جەرلەر دەرەكتى اۆتوماتتى تۇردە جىبەرەتىن سۋ ەسەپتەگىش قۇرالمەن جابدىقتالعان.

    1-مامىردا تالاپقا سايكەس كەلمەگەن 146 ورىننىڭ جۇمىسى توقتاتىلعان.

    «كولىك جۋاتىن ورىندارداعى سۋدى قايتارا قولداناتىن ءتاسىل قالالىق جۇيەگە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ايتارلىقتاي ازايتادى. سوندىقتان بۇل باعىتتاعى باقىلاۋ جالعاسادى»، - دەدى و ك ق- دا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەنەرگەتيكا جانە سۋمەن جابدىقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرباقىت سەرىكباي.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور