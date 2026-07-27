الماتىدا كوشە ورتاسىندا اسقاباق ءوسىپ تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتىلىقتار قالا ءۇشىن تاڭسىق قۇبىلىستىڭ كۋاسى بولدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە راشيت ەسىمدى تۇرعىن كوشەدە ءوسىپ تۇرعان اسقاباقتىڭ سۋرەتىن جاريالادى.
ونىڭ جازۋىنشا، كوكونىس اباي داڭعىلى مەن اۋەزوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ەمىن-ەركىن تامىر جايعان.
جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ءبىرى قالا ورتاسىندا وزدىگىنەن ءوسىپ تۇرعان اسقاباققا تاڭعالسا، ەندى ءبىرى اتالعان ورىندا بۇرىن دا وسىمدىكتەر وسكەنىن جازعان. مۇندا جاقىن ماڭداعى ءدامحانا قىزمەتكەرلەرى وسىمدىك ەككەن دەگەن دە بولجام بار. جازبانىڭ پىكىرلەر بولىمىندە تاعى ءبىر ازامات تولە بي مەن اۋەزوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ءوسىپ تۇرعان كارتوپتىڭ بەينەجازباسىمەن بولىسكەن.