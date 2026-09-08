الماتىدا كوشەگە سىزىلعان ءتۇرلى-ءتۇستى جول تاڭباسى نەنى بىلدىرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قابانباي باتىر مەن پانفيلوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ەرەكشە جول تاڭباسى سىزىلعان.
كوشەنىڭ جيەكتاسقا جاقىن شەتكى بولىگى ءتۇرلى ءتۇستى بويالعان. قالا تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىدە ەرەكشە جول تاڭباسىنىڭ نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن سۇراپ، ءارتۇرلى بولجامدار جاسادى.
قالالىق جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، پانفيلوۆ كوشەسى ماڭىنداعى ءتۇرلى-ءتۇستى جول تاڭباسى قاۋىپسىزدىك ارالىنىڭ كورىنۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ءۇشىن سىزىلعان. ول جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ نازارىن اۋدارىپ، جولدى باعدارلاۋعا جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتەتىن جول بولىگىنە جاقىنداعاندا مۇقيات بولۋعا كومەكتەسەدى.
- نەگىزگى ماقسات - جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعىنا ورتاق قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ. بۇل تاڭبا بۇرىننان بار قاۋىپسىزدىك ارالىنىڭ شەكاراسىندا سالىنعان. جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگى تارىلعان جوق، ونىڭ پارامەترلەرى مەن وتكىزۋ قابىلەتى بۇرىنعىشا قالدى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
ەسكە سالايىق، بيىل الماتىدا 300 مىڭ شارشى مەتردەن استام جول تاڭباسى سىزۋ جوسپارلانعان.