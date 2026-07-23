الماتىدا كوپ ايەل الۋ تۋرالى كونتەنت تاراتقان ازامات پوليتسياعا جەتكىزىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى قۇقىققا قايشى كونتەنت اۆتورىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەسۋ جۇرگىزدى.
كەيىنگى كۇندەرى ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىدە كوپ ايەلدىك تۋرالى كونتەنت اۆتورى باۋىرجان باقىتجان ۇلىنىڭ بەينەماتەريالدارى كەڭىنەن تالقىلاندى. بۇل ماسەلەگە ءتارتىپ ساقشىلارى دا نازار اۋدارعان.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ كەزىندە ق ر زاڭناماسىنا جانە قوعامدا قالىپتاسقان جالپىعا ورتاق مورالدىق-ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتارعا قايشى ءومىر سالتىن اشىق تۇردە ناسيحاتتاعان جاريالانىمدار انىقتالعان.
- اۆتوردىڭ جەكە باسى انىقتالدى. وعان قۇقىققا قايشى كونتەنت ورنالاستىرعانى ءۇشىن ق ر ا ق ب ت ك 456-2-بابىنىڭ 3-1-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتاما تولتىرىلدى. پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەسۋ جۇرگىزىلگەننەن كەيىن ازامات الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنان جاريالانعان ماتەريالداردى ءوز ەركىمەن ءوشىردى،- دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
الماتى پوليتسياسى الەۋمەتتىك جەلىلەر قوعامدىق اقپاراتتىق كەڭىستىك ەكەنىن ەسكە سالدى. ءتارتىپ ساقشىلارى زاڭ تالاپتارىنا جانە وتباسى ينستيتۋتىنا دەگەن قۇرمەتتى تومەندەتەتىن كونتەنتتى تاراتۋ زاڭدا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن مەكتەپتەردەگى زاڭسىز ۋاعىز بەن كوپ ايەلدىلىك ناسيحاتىنا توسقاۋىل قويۋ ۇسىنىلعان بولاتىن.