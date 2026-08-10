KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا كانە ۋەست كونسەرتىنە ارنايى اۆتوبۋستار ءجۇرىپ، مەترو ۋاقىتى ۇزارتىلادى

    الماتى. قازاقپارات – 14-تامىزدا الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا وتەتىن كانە ۋەست كونسەرتىنە وراي كورەرمەندەردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن كولىك قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ارنايى شارالار ۇيىمداستىرىلادى.

    Какие улицы перекроют в день концерта Канье Уэста в Алматы
    كوللاج: kazinform/ج ي

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى باسىمدىق قوعامدىق كولىك جۇمىسىنا بەرىلەدى. ءىس-شارا اياقتالعاننان كەيىن قوناقتاردى قالانىڭ التى باعىتى بويىنشا 60 تەگىن شاتتل تاسىمالدايدى. كورەرمەندەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن اۆتوبۋستار ورتالىق ستاديوننان مىنا باعىتتارعا قاتىنايدى:

    الماتى ارەنا - 10 اۆتوبۋس؛

    رايىمبەك باتىر / «الاتاۋ» مەترو بەكەتى - 10 اۆتوبۋس؛

    الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالى - 5 اۆتوبۋس؛

    «وربيتا» - 5 اۆتوبۋس؛

    «جۇلدىز» شاعىن اۋدانى - 10 اۆتوبۋس؛

    الماتى حالىقارالىق اۋەجايى - 10 اۆتوبۋس.

    سونىمەن قاتار قوعامدىق كولىك پەن مەتروپوليتەننىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلەدى. «بايقوڭىر» مەترو بەكەتى ساعات 21:00 دە جولاۋشىلار ءۇشىن جابىلادى. كونسەرتكە كەلۋشىلەرگە «اباي» جانە «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتر» بەكەتتەرىن پايدالانۋ ۇسىنىلادى. مەترو جۇمىسى كەمىندە ساعات 01:00 گە دەيىن، ال قاجەت بولعان جاعدايدا 03:00 گە دەيىن ۇزارتىلادى.

    كونسەرتتىڭ وتۋىنە جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىنا بايلانىستى ساعات 16:00 دەن باستاپ ورتالىق ستاديون ماڭىندا كولىك قوزعالىسىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.

    - قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىنىڭ شەشىمى بويىنشا جەكەلەگەن جول ۋچاسكەلەرى ەرتەرەك جابىلۋى مۇمكىن. وقيعا ورنىندا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كەزەكشىلىك اتقارىپ، جول قوزعالىسىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى جانە كولىك كەپتەلىسىنىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.

    الماتى جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور