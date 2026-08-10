الماتىدا كانە ۋەست كونسەرتىنە ارنايى اۆتوبۋستار ءجۇرىپ، مەترو ۋاقىتى ۇزارتىلادى
الماتى. قازاقپارات – 14-تامىزدا الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا وتەتىن كانە ۋەست كونسەرتىنە وراي كورەرمەندەردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن كولىك قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ارنايى شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى باسىمدىق قوعامدىق كولىك جۇمىسىنا بەرىلەدى. ءىس-شارا اياقتالعاننان كەيىن قوناقتاردى قالانىڭ التى باعىتى بويىنشا 60 تەگىن شاتتل تاسىمالدايدى. كورەرمەندەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن اۆتوبۋستار ورتالىق ستاديوننان مىنا باعىتتارعا قاتىنايدى:
الماتى ارەنا - 10 اۆتوبۋس؛
رايىمبەك باتىر / «الاتاۋ» مەترو بەكەتى - 10 اۆتوبۋس؛
الماتى-1 تەمىرجول ۆوكزالى - 5 اۆتوبۋس؛
«وربيتا» - 5 اۆتوبۋس؛
«جۇلدىز» شاعىن اۋدانى - 10 اۆتوبۋس؛
الماتى حالىقارالىق اۋەجايى - 10 اۆتوبۋس.
سونىمەن قاتار قوعامدىق كولىك پەن مەتروپوليتەننىڭ جۇمىسى كۇشەيتىلەدى. «بايقوڭىر» مەترو بەكەتى ساعات 21:00 دە جولاۋشىلار ءۇشىن جابىلادى. كونسەرتكە كەلۋشىلەرگە «اباي» جانە «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتر» بەكەتتەرىن پايدالانۋ ۇسىنىلادى. مەترو جۇمىسى كەمىندە ساعات 01:00 گە دەيىن، ال قاجەت بولعان جاعدايدا 03:00 گە دەيىن ۇزارتىلادى.
كونسەرتتىڭ وتۋىنە جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىنا بايلانىستى ساعات 16:00 دەن باستاپ ورتالىق ستاديون ماڭىندا كولىك قوزعالىسىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
- قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىنىڭ شەشىمى بويىنشا جەكەلەگەن جول ۋچاسكەلەرى ەرتەرەك جابىلۋى مۇمكىن. وقيعا ورنىندا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كەزەكشىلىك اتقارىپ، جول قوزعالىسىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى جانە كولىك كەپتەلىسىنىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.