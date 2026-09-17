الماتىدا جىل باسىنان بەرى جول اپاتىنان قانشا جاياۋ جۇرگىنشى كوز جۇمدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «جاياۋ جۇرگىنشى» پروفيلاكتيكالىق اكسياسى ءوتىپ جاتىر.
جىل باسىنان بەرى الماتىدا جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن 2 مىڭعا جۋىق جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. اپات سالدارىنان 24 ادام قازا تاۋىپ، 2 مىڭنان استام ادام جاراقات العان.
اكسيا اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن، ونىڭ ىشىندە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرۋ تالاپتارىن باقىلاۋدى كۇشەيتتى.
- جولداعى قاۋىپسىزدىك ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىعا بايلانىستى. جۇرگىزۋشىلەر جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنە جاقىنداعاندا اسا مۇقيات بولۋى قاجەت. ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاپ، جولدى تەك بەلگىلەنگەن جەرلەردەن كەسىپ وتۋگە ءتيىس، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆ.
ەسكە سالايىق، الماتىلىقتار ءبىر تاۋلىكتە 1500 دەن استام رەت جول ەرەجەسىن بۇزعانىن حابارلاعان ەدىك.