KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا جىل باسىنان بەرى جول اپاتىنان قانشا جاياۋ جۇرگىنشى كوز جۇمدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «جاياۋ جۇرگىنشى» پروفيلاكتيكالىق اكسياسى ءوتىپ جاتىر.

    ا
    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    جىل باسىنان بەرى الماتىدا جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن 2 مىڭعا جۋىق جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. اپات سالدارىنان 24 ادام قازا تاۋىپ، 2 مىڭنان استام ادام جاراقات العان.

    اكسيا اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىن، ونىڭ ىشىندە جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرۋ تالاپتارىن باقىلاۋدى كۇشەيتتى.

    - جولداعى قاۋىپسىزدىك ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىعا بايلانىستى. جۇرگىزۋشىلەر جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنە جاقىنداعاندا اسا مۇقيات بولۋى قاجەت. ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاپ، جولدى تەك بەلگىلەنگەن جەرلەردەن كەسىپ وتۋگە ءتيىس، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ءابدىنۇر تاسىبايەۆ.

    ەسكە سالايىق، الماتىلىقتار ءبىر تاۋلىكتە 1500 دەن استام رەت جول ەرەجەسىن بۇزعانىن حابارلاعان ەدىك.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور