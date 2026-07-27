الماتىدا جول اپاتىنان ەكى ادام مەرت بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، سالدارىنان ەكى ادام قازا تاپتى جانە تاعى ەكى ادام جاراقات الدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول-كولىك وقيعاسى بۇگىن ساعات 03:10 دا الاتاۋ اۋدانىندا، رىسقۇلوۆ داڭعىلى مەن ءشارىپوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا بولعان.
الدىن الا بولجام بويىنشا رىسقۇلوۆ داڭعىلى بويىمەن باتىس باعىتتا كەلە جاتقان Suzuki ماركالى اۆتوكولىگى ءشارىپوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا كەرى بۇرىلماق بولىپ، شىعىس باعىتتا كەلە جاتقان Mercedes اۆتوكولىگىمەن سوقتىعىسقان.
- العان جاراقاتتاردان Suzuki كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن ونىڭ ءبىر جولاۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. تاعى ءبىر جولاۋشى مەن Mercedes جۇرگىزۋشىسى دەنە جاراقاتتارىمەن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى،- دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەكى ادامنىڭ ولىمىنە الىپ كەلگەن جول-كولىك وقيعاسى دەرەگى بويىنشا الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. اپاتتىڭ ءمان-جايى انىقتالادى.
ەسكە سالايىق، تالدىقورعاندا جەدەل جاردەم كولىگى جول اپاتىنا ۇشىرادى.