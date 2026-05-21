الماتىدا جازدىڭ العاشقى ايىندا كۇن رايى قالاي بولادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جازدىڭ باسى ىستىق بولادى. ماۋسىم ايىنىڭ كەيبىر كۇندەرى اۋا تەمپەراتۋراسى 36+41+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. سينوپتيكتەر سونىمەن قاتار شىلدە مەن تامىز ايىن ماۋسىمنىڭ ەڭ قۇرعاق كەزى بولادى دەپ بولجاپ وتىر. ىستىقتان ىس باسىپ، ءورت كوبەيىپ، وسىنداي قاۋىپتى جايتتار ەسەلەپ ءوسۋى ىقتيمال.
«قازگيدرومەت» ر م ك مەتەورولوگيالىق بولجامدار ءبولىمىنىڭ باسشىسى داۋلەت كىسەبايەۆتىڭ مالىمەتىنشە، جازدىڭ باسىنداعى تەمپەراتۋرا كليماتتىق نورمادان شامامەن ءبىر گرادۋسقا جوعارى بولماق. ماماندار كۇن رايى وسى كەزدەرى كوپ قۇبىلاتىنىن ايتادى. ىستىق كۇننەن كەيىن اسىرەسە الماتىنىڭ تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا اياقاستى نوسەر جاڭبىر جاۋىپ كەتىپ، نايزاعاي ويناپ، ەكپىنى كۇشتى جەل سوعىپ، ارتىنشا بۇرشاق جاۋۋى دا ابدەن مۇمكىن.
- الماتىدا جازدا نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق جاۋۋى ابدەن مۇمكىن. جازدا مۇنداي جاعداي اسىرەسە كەشكى ۋاقىت پەن تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا جيىلەيدى. سوندىقتان تۇرعىندار اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ مەن رەسمي بولجامداردى مۇقيات باقىلاپ وتىرعانى دۇرىس، - دەيدى داۋلەت كىسەبايەۆ.
ادەتتەگىدەي، جازدىڭ ەكىنشى جارتىسى - شىلدە مەن تامىز ەڭ قۇرعاق كەزەڭ بولماقشى. جوعارى تەمپەراتۋرا مەن جاۋىن-شاشىننىڭ ازدىعى، اسىرەسە تاۋ بوكتەرى مەن تابيعي اۋماقتاردا ءورت قاۋپىنىڭ ارتۋىنا اكەلەدى.
سينوپتيكتىڭ ايتۋىنشا، قالا كليماتى بىرتىندەپ جىلىنىپ كەلەدى ەكەن. ىستىق كۇندەر كوبەيىپ، قىس جۇمسارىپ، كۇننىڭ الاي-دۇلەي بولىپ كەتۋى جيىلەپتى.
- بۇل - الەمنىڭ كوپ ەلىندە بولىپ جاتقان جاھاندىق كليماتتىق وزگەرىستىڭ ءبىر بولىگى. الماتى تۇرعىندارى ونىڭ سالدارىن قازىردىڭ وزىندە سەزىنە باستادى. جاز ۇزاعىراق بولىپ، قاتتى ىستىق تولقىندارى جيىلەپ كەلەدى. سونىمەن قاتار اۋا رايى دا قۇبىلمالى بولا ءتۇستى، - دەيدى سپيكەر.
اپتاپ ىستىق اۋا ساپاسىنا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن. جوعارى تەمپەراتۋرا مەن ءالسىز جەل كەزىندە اتموسفەراداعى لاستاۋشى زاتتار ناشار تارالادى. الماتىنىڭ جەر بەدەرىن ەسكەرسەك، بۇل ىس باسۋعا الىپ كەلۋى ىقتيمال.
سينوپتيكتەر اپتاپ ىستىق كەزىندە كۇننىڭ استىندا ۇزاق تۇرماي، سۋدى جيى ءىشىپ، اۋىر جۇمىستان اۋلاق بولىپ، بالالار مەن قارت ادامدارعا ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ كەرەك ەكەنىن ايتىپ وتىر. سونىمەن قاتار ماماندار اۋا رايى بولجامىن ۇنەمى نازاردا ۇستاۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 21-22-مامىردا كۇن رايى كۇرت قۇبىلىپ، ۇسىك ءجۇرىپ، جاۋىن-شاشىن تۇسەتىنىن حابارلاعانبىز.