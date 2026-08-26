الماتىدا جاپىراقتار مەزگىلىنەن بۇرىن سارعايىپ جاتىر: سەبەبى نەدە
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جاز بىتپەي جاتىپ اعاش جاپىراقتارى سارعايىپ، تۇسە باستادى. Kazinform ءتىلشىسى بۇل ماسەلەنىڭ سەبەبىن انىقتاپ كوردى.
ادەتتە الماتىدا اعاش جاپىراقتارى كۇز ورتاسىنا قاراي سارعايىپ، قالا كوشەلەرى التىن كىلەم جامىلاتىن. الايدا كەيىنگى جىلدارى تۇرعىندار مەگاپوليستە جاپىراقتاردىڭ ەرتە سارعايىپ، قۋرايتىنىن بايقاپ ءجۇر. 2026 -جىلى دا بۇل قۇبىلىس قايتالاندى.
Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى قالاسى كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىم جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، قالادا اعاش جاپىراقتارىنىڭ مەزگىلىنەن بۇرىن سارعايۋىنا ءارتۇرلى فاكتورلار اسەر ەتەدى. ماسەلەن، شاھاردىڭ كەي بولىكتەرىندە ۇزاق ۋاقىت بويى اپتاپ ىستىقتىڭ ساقتالۋىنان جاپىراقتار قۋراپ قالادى. ىستىق اۋا رايى بىرنەشە اپتا بويى سوزىلسا، بۇل جاسىل جەلەككە قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى.
وسى ورايدا، باسقارما «جاپىراقتاردىڭ مەزگىلىنەن بۇرىن كەۋىپ كەتۋىنە سۋدىڭ جەتىسپەۋى سەبەپ بولدى» دەگەن بولجامدى جوققا شىعاردى. ارنايى تەحنيكانى سۋمەن تولتىرۋ قالاداعى ارنايى جابدىقتالعان 22 سۋ الۋ پۋنكتىندە جۇزەگە اسىرىلادى. جاسىل جەلەكتى سۋارۋ ءۇشىن ارىق جەلىسىنىڭ سۋى بەلسەندى تۇردە پايدالانىلادى.
- الماتى اۋماعىنداعى جاسىل جەلەكتى سۋارۋ ءۇشىن ءتۇرلى سۋ كوزدەرى پايدالانىلادى. باستى باسىمدىق تابيعي سۋ رەسۋرستارىن، ونىڭ ىشىندە وزەن سۋى مەن ارىق جەلىلەرىن بارىنشا پايدالانۋعا بەرىلگەن. بۇل ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنىڭ سۋىن بارىنشا ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. قازىرگى ۋاقىتتا وزەن سۋى جاسىل جەلەكتى اۆتوماتتى تۇردە سۋارۋ ءۇشىن دە قولدانىلادى. سونداي-اق مەحانيكالاندىرىلعان سۋارۋ دا جۇزەگە اسىرىلادى. ءول ۇشىن تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 3 مىڭ م³ جۋىق سۋ كەتەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
سونداي-اق باسقارما وكىلدەرى سوڭعى ءۇش جىلدا كوشەلەردى، تروتۋارلار مەن جاسىل جەلەكتى سۋارۋ ءۇشىن اۋىزسۋدى پايدالانۋ دەرەگى تىركەلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.