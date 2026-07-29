الماتىدا جالعان قۇجات بويىنشا 108 ميلليون تەڭگە زەينەتاقى ارتىق تولەنگەن
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الەۋمەتتىك تولەم مەن جاردەماقى الاتىنداردىڭ سانى 692 مىڭعا جۋىقتادى.
الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ مەن باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ الماتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى مۇرات مۇراتبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل جارتى جىلدا الماتىلىقتارعا بالا تۋۋ مەن بالا كۇتىمىنە بايلانىستى 16107 جاردەماقى، 9510 مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى، جاسىنا بايلانىستى 8661 زەينەتاقى تولەمى، جەرلەۋگە ارنالعان 4857 ءبىرجولعى تولەم، مۇگەدەكتىككە بايلانىستى 1945 جاردەماقى مەن كوپبالالىلارعا 1926 جاردەماقى تاعايىندالعان.
ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك تولەمدەردى زاڭدى نەگىزدە تاعايىنداۋ ماسەلەسى دە نازارعا الىنعان. سيفرلاندىرۋ مەن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ اياسىندا دەپارتامەنت 7 مىڭنان استام زەينەتاقى ءىسىن تەكسەرگەن. سونىڭ ناتيجەسىندە 82 جاعدايدا جالعان قۇجاتتى پايدالانۋ فاكتىسى انىقتالىپ، ارتىق تولەنگەن قاراجات كولەمى 108 ميلليون تەڭگە بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ 70 ميلليون تەڭگەسى بيۋدجەتكە قايتارىلدى.
- مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن بولىنگەن ءار تەڭگە زاڭ بويىنشا ونى الۋعا قۇقىلى ازاماتتارعا عانا بەرىلۋى ءتيىس،-دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.