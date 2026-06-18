الماتىدا بيىل قانشا ءسابي دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM -الماتىدا 2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى 17498 ءسابي ءومىر ەسىگىن اشتى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى قالالىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ 9116 سى -ۇل بالا، ال 8382 ءسى -قىز بالا.
-مەگاپوليستەگى دەموگرافيالىق ءوسىم تۇراقتى قارقىنمەن جالعاسىپ جاتىر. جاڭا تۋعان نارەستەلەر سانىنىڭ جىل سايىن ارتۋى قالا حالقىنىڭ تابيعي ءوسىمىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى، -دەپ حابارلادى كورپوراتسيا فيليالىنان.
بيىل الماتىلىق اتا-انالار ۇل بالالارىنا كوبىنە الان، اليحان جانە مۇحاممەد ەسىمدەرىن قويسا، قىز بالالار اراسىندا ايلين، اسىلىم جانە توميريس ەسىمدەرى ەڭ تانىمال ەسىمدەر قاتارىنان كورىنگەن.
ەسكە سالايىق، قازىرگى تاڭدا بالانىڭ تۋۋىن تىركەۋ ءراسىمى بىرنەشە ءتاسىل ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. ءسابي دۇنيەگە كەلگەننەن كەيىن ءبىر تاۋلىك ىشىندە انانىڭ تەلەفون نومىرىنە 1414 قىسقا نومىرىنەن قۇتتىقتاۋ SMS- حابارلاما جىبەرىلىپ، قاجەتتى مالىمەتتەر سۇراتىلادى. وسىلايشا قىزمەتتى پرواكتيۆتى فورماتتا راسىمدەۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار تۋۋ تۋرالى كۋالىكتى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى، ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى جانە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى دا الۋعا مۇمكىندىك بار.
-مەملەكەت تاراپىنان جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە ءبىرجولعى جاردەماقى تولەنەدى. ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا 38 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) كولەمىندە، ال ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا 63 ا ە ك مولشەرىندە تولەم قاراستىرىلعان. ەگىزدەر، ۇشەمدەر نەمەسە تورتەمدەر دۇنيەگە كەلگەن جاعدايدا جاردەماقى ءار بالاعا جەكە تاعايىندالادى، -دەپ ءتۇسىندىردى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» فيليالى.
بۇعان دەيىن بالا تۋۋعا بايلانىستى جاردەماقىنى ەڭ كوپ راسىمدەيتىن وڭىرلەر بەلگىلى بولدى.