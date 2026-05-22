الماتىدا بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى LRT جوباسىنا قايتا پايدالانىلۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا وتكەن ايدا بۇرىنعى تراۆماي رەلستەرىن الۋ جۇمىستارى باستالدى.
ترامۆاي جۇمىسى توقتاعاننان بەرى تولە بي كوشەسىندە تۇرعان رەلستەر LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق اياسىندا الىنا باستادى.
الماتى اكىمدىگى اتالعان جۇمىس كەزىندە جينالعان ماتەريالداردىڭ بارلىعى «الماتى ەلەكتركولىك» ج ش س- ىنا وتكىزىلەتىنىن مالىمدەدى. وسىعان وراي، Kazinform اگەنتتىگى بۇل كومپانياعا حابارلاسىپ، كوشەدەن الىنعان رەلستەر الداعى ۋاقىتتا قايدا قولدانىلاتىنىن سۇرادى.
«الماتى ەلەكتركولىك» ج ش س جاۋابىنا سايكەس، تولە بي كوشەسىندە ترامۆاي جولدارىن دەمونتاجداۋ جۇمىستارى ءالى دە جۇرگىزىلىپ جاتىر. ال جەتىسۋ كوشەسىندەگى بۇل جۇمىس تولىعىمەن اياقتالعان. جالپى بولشەكتەلىپ، الىناتىن رەلستەردىڭ ۇزىندىعى - 15 ك م.
- جۇمىس جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جەلىسى جوباسىن ىسكە اسىرۋعا دايىندىق اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. دەمونتاج بارىسىندا جارامدىلىعى ساقتالعان رەلستەردىڭ ءبىر بولىگى LRT قۇرىلىسى كەزىندە قايتا پايدالانىلادى. ال توزىعى جەتكەن كونسترۋكتسيالار كادەگە جاراتۋعا، ياعني ۋتيليزاتسياعا جىبەرىلەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.
ەسكە سالايىق، الماتىدا LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى. ول بويىنشا جىلدام رەلستى كولىك جەلىسى ب. مومىش ۇلى كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا تولە بي كوشەسىنە دەيىن، سوسىن تولە بي كوشەسىمەن شىعىس باعىتتا ابىلاي حان داڭعىلىنا دەيىن جۇرەدى. ودان ءارى ابىلاي حان داڭعىلىمەن الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن جالعاسادى. سوڭعى ايالداما «رايىمبەك باتىر» - كولىك-اۋىسىپ وتىرۋ تورابىنىڭ اۋماعىندا قاراستىرىلعان.
سونداي-اق الماتى قالاسى جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ جانە جولاۋشىلار كولىگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرجان ديحانبايەۆ ەلوردادا ىسكە قوسىلعان LRT دان الماتىلىق جوبانىڭ باستى ايىرماشىلىعىن اتادى.