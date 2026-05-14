الماتىدا اۋىر قىلمىسقا قاتىسى بار توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن نىعايتۋعا، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە قىلمىستىق توپتاردىڭ قىزمەتىن توقتاتۋعا باعىتتالعان كەشەندى ءىس-شارالاردى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى،-دەپ جازدى Polisia.kz.
8-مامىر كۇنى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 10 ادامنان تۇراتىن قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستادى. ولاردىڭ قاتارىندا بۇرىن سوتتالعان قىلمىستىق ورتا وكىلدەرى دە بار.
كۇدىكتىلەر مەگاپوليس اۋماعىندا جاسالعان ءبىرقاتار اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستارعا، ونىڭ ىشىندە قارۋ قولدانىلعان بۇزاقىلىق، بوپسالاۋ، دەنساۋلىققا اۋىر زيان كەلتىرۋ، سونداي-اق قارۋ-جاراق پەن وزگە دە تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قاتىسى بار دەپ كۇدىككە ءىلىندى.
- 21 سانكسيالانعان ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى. زاڭسىز اينالىمنان قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىن ەداۋىر كولەمدەگى قارۋ-جاراق پەن وزگە دە زاتتار تاركىلەندى. مىسالى، كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرىنىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنەن بىرنەشە بىرلىك اتىس جانە تراۆماتيكالىق قارۋ، ونىڭ ىشىندە كەسىلگەن مىلتىقتار مەن وق-دارىلەرى بار كالاشنيكوۆ اۆتوماتى تابىلدى. اتالعان قارۋ قاڭتار وقيعاسى كەزىندە جامبىل وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن ۇرلانعان. كۇدىكتىلەردىڭ بارلىعى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. سوت قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسىن سانكتسيالادى. قۇقىققا قارسى ارەكەتتەردىڭ قوسىمشا ەپيزودتارىن جانە وزگە دە قاتىسى بار تۇلعالاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ جانە جەدەل ءىس-شارالار جالعاسىپ جاتىر. ءى ءى م ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋ جانە جاسالعان قىلمىستار ءۇشىن جازانىڭ بۇلتارتپاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرادى. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى،-دەدى ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.
ايتا كەتەيىك، اقتاۋ گارنيزونىندا ساربازدىڭ ولىمىنە قاتىستى كومانديرگە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.