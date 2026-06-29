الماتىدا ايەل تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋلاسىندا بوسانىپ قالعان
استانا. KAZINFORM – الماتىدا ايەل تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋلاسىندا بوسانىپ قالعان.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى مالىمەتىنشە، جەدەل جاردەم قىزمەتى مەن قالالىق پەريناتالدىق ورتالىق ماماندارىنىڭ ۇيلەسىمدى ءارى كاسىبي ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ايەل امان-ەسەن بوسانعان.
«جەدەل جاردەم قىزمەتىنە ساعات 06:21 دە شاقىرتۋ ءتۇستى. بريگادا وقيعا ورنىنا 06:31 دە جەتتى. دارىگەرلەر جەتكەن كەزدە ايەلدىڭ تولعاعى كۇشەيىپ، بوسانۋ پروتسەسى باستالىپ كەتكەن. سالماعى 3370 گرام بولاتىن قىز بالا جەدەل جاردەم بريگاداسىنىڭ زەمبىلىندە دۇنيەگە كەلدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كۇردەلى جاعدايعا قاراماستان انا مەن نارەستەگە كومەكتەسكەن. كەيىن ولار قالالىق پەريناتالدىق ورتالىققا جەتكىزىلىپ، مەديتسينالىق كومەك بەرىلگەن.
قازىر انا مەن قىز بالانىڭ جاعدايى تۇراقتى. ەكەۋى دە دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا جاتىر.
جەلىدەگى مالىمەتكە سۇيەنسەك، وقيعا شۇعىلا شاعىناۋدانىنداعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا بولعان. سونىمەن قاتار، جەلىدە اۋلادا كولىك كوپ بولۋىنا بايلانىستى جەدەل جاردەم كولىگى شاقىرتۋ ورنىنا دەر كەزىندە جەتە الماعانى دا ايتىلعان.