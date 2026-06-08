الماتىدا اۆتوكولىكتەن قارۋ مەن پىشاق تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەر ادام كولىگىندە قارۋ الىپ جۇرگەن.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتىداعى ەكولوگيالىق بەكەتتەردىڭ بىرىندە 45 جاستاعى ازامات باسقارىپ كەلە جاتقان Mercedes اۆتوكولىگى توقتاتىلعان.
اۆتوكولىكتى تەكسەرۋ كەزىندە جۇكسالعىشتان قارۋعا جانە ارنايى قۇرالدارعا ۇقساس زاتتار تابىلعان. ونى ءتارتىپ ساقشىلارى تاركىلەدى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تاركىلەنگەن زاتتاردىڭ شىعۋ تەگى مەن ناقتى ماقسات-مىندەتىن انىقتاۋ ءۇشىن سوت-بالليستيكالىق ساراپتاما تاعايىندالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءىس بويىنشا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جۇرگىزۋشىنى تاپانشامەن قورقىتقان ازامات ۇستالدى.
ودان بۇرىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۇنگى ۋاقىتتا ەستىلگەن اتىس داۋسى بويىنشا شاقىرتۋعا بارىپ، تاعى ءبىر كولىكتەن تاپانشا انىقتاعان.