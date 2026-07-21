الماتىدا اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەسى كەڭەيتىلىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - مەدەۋ اۋدانىندا 14 شاقىرىمنان استام اۆتوماتتى سۋارۋ جەلىسى تارتىلدى، دەپ حابارلايدى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جامبىل جانە تولەبي كوشەلەرىندە زاماناۋي اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەسىن ورناتۋ جانە اۋماقتى كوگالداندىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى.
مۇندا سورعى ستانسيالارى ورناتىلىپ، شامامەن 14 شاقىرىم اۆتوماتتى سۋارۋ جەلىسى جۇرگىزىلدى. جاڭا جۇيە جاسىل جەلەكتى ۋاقىتىلى سۋارۋعا جانە سۋدى ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جوبا «حالىق قاتىساتىن بيۋدجەت» باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى. بيىل مەدەۋ اۋدانىندا 30 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ونىڭ 10 ى كوگالداندىرۋ مەن اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەلەرىن ورناتۋعا باعىتتالعان. بارلىق جوبانى اۋدان تۇرعىندارى وزدەرى ۇسىنعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل باستاما اعاش، بۇتا مەن كوگالداردىڭ جاي-كۇيىن جاقسارتىپ، قوعامدىق كەڭىستىكتەردى كۇتىپ- ۇستاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.