الماتىدان الەمنىڭ 53 قالاسىنا تىكەلەي اۋە رەيسى بار
الماتى. KAZINFORM - الماتى ەلىمىزدىڭ جەتەكشى حالىقارالىق اۆياتسيالىق حابىنا اينالىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاليا توقسەيىتوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ 5 ايىندا الماتى اۋەجايىنىڭ حالىقارالىق تەرمينالى 2,2 ميلليون شەتەلدىك جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ 5 ايىمەن سالىستىرعاندا %10 عا جوعارى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا 20,6 مىڭ حالىقارالىق اۋە رەيسى ورىندالىپ، ولاردىڭ سانى 8,6 پايىزعا ارتقان.
جالپى قاڭتار-مامىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الماتى الەمنىڭ 53 قالاسىمەن تىكەلەي اۋە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە بيىلدان بەرى شاڭحاي، تاشكەنت، پۋسان، ۆارشاۆا، دالامان، لارناكا جانە ەريەۆان قالالارىنا تۇراقتى جانە ماۋسىمدىق رەيستەر اشىلدى. سونىمەن قاتار سامارقاند، فرانكفۋرت جانە سەۋل باعىتتارى بويىنشا اۋە قاتىناسى قايتا جانداندى.
- حالىقارالىق اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋ الماتىنىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، تۋريزمنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى، ىسكەرلىك بايلانىستى نىعايتادى جانە قالا ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا قوسىمشا مۇمكىندىك اشادى، - دەدى عاليا توقسەيىتوۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىنىڭ حالىقارالىق تەرمينالىندا جەلدەتۋ جۇيەسىنىڭ قۇبىرى قۇلادى.
الماتى اۋەجايىنداعى وقيعادان كەيىن تەكسەرىس جۇرگىزىلەتىنى بەلگىلى بولدى.