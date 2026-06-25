الماتىدا اكەسىنەن زورلىق كورگەنىن ايتقان بلوگەر قىز 10 تاۋلىككە قامالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الەۋمەتتىك جەلىدە اكەسىنەن زورلىق-زومبىلىق كورگەنىن مالىمدەگەن بلوگەر قىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
الماتى پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ كەزىندە بلوگەردىڭ اكەسى تاراپىنان وزىنە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق جاسالعانى تۋرالى ايتقان، سونداي-اق بىلاپىت سوزدەر قولدانىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن ارەكەتتەر كورسەتىلگەن ۆيدەولارى انىقتالعان.
بۇل مالىمدەمەلەر بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، كونتەنت اۆتورى مەن ونىڭ اتا-اناسىنان جاۋاپ الىنعان. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە بۇل ارەكەتتەر تۋرالى اقپارات راستالماعان. سونىمەن قاتار ۆيدەو قىزدىڭ تىيىم سالىنعان زاتتاردى قولدانعانى بايقالعان. مەديسينالىق كۋالاندىرۋ ونىڭ ەسىرتكى زاتتارىن پايدالانعانىن راستادى.
پوليتسيا بلوگەردىڭ ارەكەتتەرىنەن ۇساق بۇزاقىلىق جاساۋ جانە جالعان اقپارات تاراتۋ بەلگىلەرىن انىقتاپ، جينالعان ماتەريالداردى سوتقا جولداعان.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، بۇعان دەيىن دە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بلوگەرمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىپ، قۇقىققا قايشى مىنەز-قۇلىققا جول بەرمەۋ جونىندە رەسمي ەسكەرتۋ تاپسىرعان.
- سوت شەشىمىمەن قۇقىق بۇزۋشىعا 10 تاۋلىك اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى تاعايىندالدى. بۇدان بولەك، جالعان اقپارات تاراتقانى جانە رەسمي ەسكەرتۋدىڭ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن وعان 25 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، بلوگەر بۇعان دەيىن دە ارنايى قىزمەتتەردى كورىنەۋ جالعان شاقىرعانى جانە ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جالعان اقپارات تاراتۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ جانە وزگە دە زاڭعا قايشى ارەكەتتەر قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بلوگەر قايسار قامزا ۆەتنامدا قاماۋدا وتىرعانىن جازعانبىز.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان