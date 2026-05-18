الماتىدا نان باعاسى بەكىتىلدى: ءبىر بولكە نان قانشا تەڭگە تۇرادى؟
استانا. KAZINFORM – الماتىدا الەۋمەتتىك نان باعاسى بەكىتىلدى.
نان باعاسى قانشا؟
قالا اكىمدىگى مالىمەتىنشە، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىكتىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ باعىتىنداعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. «الماتى» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى مەن «الماتى نان» نان كومبيناتى الەۋمەتتىك نان ءوندىرۋ جونىندە كەلىسىم جاساعان:
وسىلايشا 3,8 ميلليون بولكەدەن اسا نان وندىرىلەدى؛
ءوندىرۋشىنىڭ ساتۋ باعاسى 130 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى؛
ساۋدا ۇستەمەسى 15 پايىزدان اسپايدى؛
كەيبىر دۇكەندە نان ۇستەماقىسىز ساتىلادى.
تۇراقتى باعا 2027-جىلعى مامىرعا دەيىن ساقتالادى. الەۋمەتتىك ناندى ءىرى ساۋدا جەلىلەرى مەن شاعىن دۇكەندەردەن ساتىپ الۋعا بولادى.
تاعى قانداي ونىمدەردىڭ باعاسى بەكىتىلدى؟
سونداي-اق، الماتىدا وزگە دە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. قۇس فابريكاسىنىڭ ءبىرى ءبىرىنشى ساناتتاعى جۇمىرتقانى ءبىر داناسىن 59 تەڭگەدەن اسپايتىن باعامەن ساۋدا جەلىلەرىنە جەتكىزەدى.
تاۋىق ەتىنە دە تۇراقتى باعا بەلگىلەنگەن. تاۋىقتىڭ سان ەتى مەن جىلىكتەلگەن ساننىڭ كەلىسى 1100 تەڭگەدەن، ال سيراعى 1650 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. تۇراقتى باعا ءۇش جىلعا دەيىن ساقتالادى.
بۇدان بولەك، «الماتى» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى 4500 توننا قانت ساتىپ الدى. ءوندىرۋشى ءبىر كەلىسىن 405 تەڭگە دەپ بەلگىلەگەن، ال ساۋدا ۇستەمەسى 10 پايىزدان اسپايدى.