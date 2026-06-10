الماتىدا 50 گە جۋىق ۇرلىق جاساعان التى قىلمىستىق توپ ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى مۇلىكتىك قىلمىستاردىڭ سانى %23 عا ازايدى.
پاتەرلەر مەن اۆتوكولىكتەرگە زاڭسىز كىرۋ، ۇيالى تەلەفونداردى ۇرلاۋ جانە قالتا ۇرلىعى دەرەكتەرى ايتارلىقتاي تومەندەگەن. بۇل تۋرالى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەك ايتتى.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، مەنشىككە قارسى قىلمىستاردىڭ نەگىزگى تۇرلەرى بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالادى. اتاپ ايتقاندا، پاتەر ۇرلىعىنىڭ سانى %26، اۆتوكولىكتەردەن جاسالعان ۇرلىقتار %34، قالتا ۇرلىعى %7,7، ال ۇيالى تەلەفونداردى زاڭسىز يەمدەنۋ جاعدايلارى %18 تومەندەگەن.
سالاتان ازىربەكتىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى پوليتسەيلەر بوتەننىڭ مۇلكىن ۇرلاۋعا ماماندانعان التى قىلمىستىق توپتى ۇستادى. ولاردىڭ قۇرامىندا شامامەن 50 قىلمىستىق ەپيزودقا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 36 ادام بولعان.
جالپى مۇلىكتىك قىلمىستار ازايعانىمەن، جاز مەزگىلىندە الماتىدا ۆەلوسيپەد، موپەد جانە ساموكات ۇرلىعى كوبەيەدى. مۇنداي جاعدايلاردىڭ كوبى يەلەرىنىڭ سالعىرتتىعىنان بولاتىن كورىنەدى. ولار كولىكتەرىن قاراۋسىز قالدىرىپ، بەكىتپەيدى نەمەسە ادام سيرەك جۇرەتىن جەرلەرگە قويادى.
پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى الماتىداعى قالالىق بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىنىڭ كومەگىمەن بوتەننىڭ مۇلكىن ۇرلاۋعا قاتىستى ءۇش مىڭعا جۋىق قىلمىس اشىلعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پاتەر ۇرىلارىنان قالاي قورعانۋ كەرەك ەكەنى جونىندە جازعانبىز.