الماتى - ىستىقكول جاڭا جولى قاشىقتىقتى بار-جوعى 100 شاقىرىمعا دەيىن قىسقارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - الماتى مەن ىستىقكولدى جالعايتىن جاڭا حالىقارالىق اۆتوجول سالىنسا، قازىرگى شامامەن 400 شاقىرىمدىق جول 100 شاقىرىمعا دەيىن قىسقارۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى قازاقستاندىق م ج ءا ورتالىعى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ايدوس كوبەتوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر الماتىدان ىستىقكولگە دەيىنگى جول شامامەن 400 شاقىرىم، وعان ورتا ەسەپپەن 6-7 ساعات كەتەدى.
- ىستىقكول كورشىلەس ەل اۋماعىندا ورنالاسقانىمەن، قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك ءوڭىرى تۇرعىندارى ءجيى باراتىن دەمالىس ورىندارىنىڭ ءبىرى. سوندىقتان بۇل باعىتقا سۇرانىس جوعارى. وسىنى ەسكەرىپ، حالىقارالىق اۆتوجول سالۋ جوباسى قاراستىرىلىپ وتىر. جوبا جۇزەگە اسسا، جول شامامەن 100 شاقىرىمعا دەيىن قىسقارادى، - دەدى ايدوس كوبەتوۆ.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جوبا قازىر تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەۋ كەزەڭىندە. كەيىن مەملەكەتتىك ساراپتاما جۇرگىزىلىپ، قىرعىزستان تاراپى دا ءوز باعاسىن بەرەدى. جوبا ءتيىمدى دەپ تانىلسا، كەلەسى كەزەڭدە كونكۋرس جاريالانادى.
- قۇرىلىس شامامەن ءۇش جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن. ناقتى مەرزىم تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە دايىن بولعان سوڭ بەلگىلى بولادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك جوبالارىن ىسكە اسىرۋدا حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىمەن ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.