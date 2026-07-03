الماتى وڭىرىندەگى سەل قاۋپى بار كولدەر تاۋلىك بويى باقىلاۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ «قاز سەلدەن قورعاۋ» مەملەكەتتىك مەكەمەسى الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنداعى تاۋ وزەندەرى مەن مورەنالىق كولدەرگە مونيتورينگتى كۇشەيتتى.
2-شىلدەدە «قازسەلدەنقورعاۋ» ماماندارى الماتى قالاسى ت ج د قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ اقساي، قارعالى، كىشى الماتى جانە ۇلكەن الماتى وزەندەرى الاپتارىنداعى مورەنالىق كولدەرگە اۋەدەن ۆيزۋالدى باقىلاۋ جۇرگىزدى.
تەكسەرۋ ناتيجەسىندە بارلىق مورەنالىق كولدەردىڭ مۇزدان تولىق ارىلىپ، ماۋسىمدىق تولۋ كەزەڭىنە وتكەنى انىقتالدى. تابيعي سۋ اعىمى قالىپتى دەڭگەيدە ساقتالعان. سەل قاۋپى بار كولدەردەگى سۋ دەڭگەيى شەكتى كورسەتكىشتەردەن ەداۋىر تومەن، ال سەل بەلسەندىلىگىنىڭ بەلگىلەرى تىركەلمەگەن.
«گيدرولوگيالىق جاعداي تۇراقتى»، - دەپ حابارلادى ت ج م.
سونىمەن قاتار «قاز سەلدەن قورعاۋ» مەكەمەسىنىڭ اۆاريالىق-مەحانيكالاندىرىلعان بريگاداسى اقساي وزەنى الابىنداعى اپاتتىق-قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن اياقتادى. جۇمىس بارىسىندا بۇلىنگەن جول ۋچاسكەلەرى قالپىنا كەلتىرىلىپ، وزەن جاعالاۋى بەكىتىلدى جانە گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستارعا قاۋىپسىز قاتىناۋ قامتاماسىز ەتىلدى.
گيدرولوگيالىق جاعدايدى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنداعى تاۋ وزەندەرىندە قوسىمشا جىلجىمالى باقىلاۋ بەكەتتەرى ورنالاستىرىلدى. مورەنالىق كولدەردىڭ، مۇزدىقتاردىڭ جانە وزەن ارنالارىنىڭ جاي-كۇيىنە تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزىلۋدە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا سەل قاۋپىنە بايلانىستى تۇرعىندار قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلە باستادى.