الماتى پوليتسەيلەرى التى كۇن بويى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا جول قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ كۇشەيتىلدى، دەپ حابارلايدى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
11- 16-شىلدە ارالىعىندا الماتى قالاسىنىڭ اۋماعىندا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا، جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ ءتارتىبىن ارتتىرۋعا جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان رەسپۋبليكالىق «قاۋىپسىز جول» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.
التى كۇن بويى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە قىزمەت اتقارىپ، جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزۋ دەرەكتەرىن انىقتاۋعا باسا نازار اۋدارادى. اتاپ ايتقاندا، ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعۋ، بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى اسىرۋ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ، جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋى، سونداي-اق قوعامدىق كولىك، موتوتسيكل جانە موپەد جۇرگىزۋشىلەرى تاراپىنان جاسالاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار باقىلاۋعا الىنادى.
- جولداعى قاۋىپسىزدىك - ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىنەن باستالادى. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاپ قانا قويماي، قايعىلى وقيعالاردىڭ الدىن الىپ، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋ. بارلىق جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز. زاڭ مەن ءتارتىپ - ءوزارا قۇرمەتتەن باستالاتىنىن ءاردايىم ەستە ۇستاعان ءجون، - دەدى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.