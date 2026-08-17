الماتى پوليتسياسى موپەد پەن ساموكاتتارعا نەگە شۇيلىكتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا دەمالىس كۇندەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋعا جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر وتكىزىلدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، موتو كولىك پەن جەكە موبيلدىلىك قۇرالدارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. ارنايى تۇراقتارعا 3 موپەد، 298 ساموكات، 1 ەلەكتر ۆەلوسيپەدى جانە 1 موتوسيكل قويىلدى.
جەتىسۋ اۋدانىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 152 فاكتىسىن انىقتادى. ولاردىڭ قاتارىندا كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ جانە جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ دەرەكتەرى بار.
- جولداعى قاۋىپسىزدىك ءاربىر جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىنىڭ تارتىبىنە تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - جول-كولىك وقيعالارىنا اكەلۋى مۇمكىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاپ، ولاردىڭ سالدارىنا جول بەرمەۋ. باقىلاۋ تۇراقتى تۇردە جالعاسادى. اسىرەسە كولىك قوزعالىسى قارقىندى جانە جول-كولىك وقيعالارى ءجيى تىركەلەتىن ۋچاسكەلەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ءوز ءومىرى مەن اينالاسىنداعىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ توندىرمەۋگە شاقىرامىز، - دەپ قورىتىندىلادى عالىم سارعۇلوۆ.
بۇعان دەيىن الماتىدا «سەرگەك» ەلەكترلى ساموكات جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ەرەجە بۇزۋ دەرەكتەرىن تىركەيتىنىن جازعان ەدىك.