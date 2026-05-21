الماتى پوليتسياسى مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ۇندەۋ جاسادى
الماتى. KAZINFORM - سوڭعى قوڭىراۋ قارساڭىندا الماتى قالاسىنىڭ پوليتسياسى مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ اتا-انالارى مەن ۇستازدارىنا ۇندەۋ جاسادى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باستىعى تيمۋر نوعايبايەۆ بۇل كۇندەرى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مەن قۇقىق بۇزۋدىڭ الدىن الۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن كوتتەدجدەردى جالعا الۋ، الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى پايدالانۋ، سونداي-اق كورتەجدەرمەن قاۋىپتى مانيەۆر جاساۋ دەرەكتەرى تىركەلەدى.
- جاسوسپىرىمدەر اسەرلى بەينەروليك تۇسىرەمىز دەپ جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان جاعدايدا ونىڭ سوڭى قايعىلى جاعدايعا اكەلۋى مۇمكىن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. دەگەنمەن، اتا-انالار مەن پەداگوگتەردىڭ قولداۋىنسىز بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تولىق قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى تيمۋر نوعايبايەۆ.
سونىمەن قاتار ول اتا-انالارعا بالالارىن باقىلاۋسىز قالدىرماۋ جانە ولاردىڭ اۆتوكولىكپەن جۇرۋىنە جول بەرمەۋ كەرەك ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر الماتى وبلىسىندا مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ اۆتوكورتەجى جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزدى. بۇل دەرەك بويىنشا سوتقا 17 زاڭ بۇزۋ بويىنشا ماتەريالدار جىبەرىلدى.