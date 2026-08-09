الماتى پوليتسياسى كانە ۋەست كونتسەرتىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى كانە ۋەستتىڭ كونتسەرتىنە بايلانىستى الاياقتاردان ساقتانۋعا شاقىردى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كونتسەرت بيلەتتەرى تەك رەسمي سەرۆيستەر ارقىلى ساتىلادى. تولەمنەن كەيىن ساتىپ الۋشى ۆاۋچەر الادى، ول 13 -تامىزدا اۆتوماتتى تۇردە بىرەگەي QR كودى بار ەلەكتروندى بيلەتكە اۋىستىرىلادى.
- 13-تامىزعا دەيىن QR كودى بار دايىن بيلەت ەشكىمدە بولمايدى. سوندىقتان قولدان، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەر ارقىلى «دايىن بيلەت» ساتۋ تۋرالى ۇسىنىستار الاياقتىق بولۋى مۇمكىن. بەيتانىس ادامدارعا اقشا اۋدارماڭىز جانە اقپاراتتى تەك ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ رەسمي ارنالارى ارقىلى تەكسەرىڭىز، - دەپ ەسكەرتتى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، 14-تامىز كۇنى ساعات 21:00 دە الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا كانە ۋەست كونسەرت وتكىزەدى.