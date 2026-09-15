الماتى پوليتسياسىن اياعىنان تىك تۇرعىزعان 56 جاستاعى ەر ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسياعا جارىلعىش زات قويىلعانى تۋرالى جالعان حابار بەرگەن 56 جاستاعى ەر ادام ۇستالدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگانىنا اۋداندىق پوليتسيا باسقارمالارىنىڭ ءبىرىنىڭ عيماراتىنا جارىلعىش زات قويىلعانى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن. وقيعا ورنىنا شۇعىل قىزمەتتەر دەرەۋ جەتىپ، عيمارات پەن وعان ىرگەلەس اۋماقتى تەكسەردى.
الايدا تەكسەرۋ بارىسىندا ەشقانداي جارىلعىش زات، جارىلعىش قۇرىلعى، وق-ءدارى نەمەسە كۇدىك تۋدىراتىن وزگە دە زاتتار تابىلماعان.
تەرگەۋ بارىسىندا پوليتسيا جالعان حابارلاما جاساعان ادامدى انىقتادى. 56 جاستاعى ەر ادام جارىلعىش زات قويماعانىن جانە مۇنداي حابارلامانى قاساقانا جاساعانىن مويىنداعان.
كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. وسى فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
پوليتسيا مۇنداي ارەكەتتەردىڭ جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتتى. جارىلعىش زات تۋرالى كەز كەلگەن حابارلاما ناقتى قاۋىپ رەتىندە قابىلدانىپ، شۇعىل قىزمەتتەردىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋىنە سەبەپ بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پەتروپاۆل تۇرعىنىنا TikTok-تا جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن ايىپپۇل سالىنعانىن حابارلاعانبىز.