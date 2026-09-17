الماتى پوليتسياسى 9 مىڭنان اسا ساموكات ايىپ تۇراعىندا تۇرعانىن كورسەتتى
استانا. قازاقپارات – 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا ساموكات تىزگىندەيتىندەرگە جاڭا تالاپتار ەنگىزىلدى، ولاردى بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
ال 25-تامىزدان باستاپ كيكشەرينگ كومپانيالارىنا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. وسىلايشا، ساموكاتتاردى سايكەستەندىرۋ، ساقتاندىرۋ، تۇراققا قويۋ ءتارتىبى جانە باسقارۋعا رۇقسات بەرۋ تالاپتارى ناقتى ايقىندالدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەكتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ايىپ تۇراعىندا ءتۇرلى كيكشەرينگ كومپانيالارىنىڭ 9 مىڭنان اسا ساموكاتى تۇر.
«كولىك تەحنيكالىق جاعىنان جارامدى بولۋعا ءتيىس جانە ونىڭ تىركەۋ ءنومىرى قاجەت. وعان كەز كەلگەن ساناتتاعى جۇرگىزۋشى كۋالىگى بار ادامدار عانا قول جەتكىزە الۋى كەرەك»، - دەدى سالتانات ازىربەك.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە زاڭ بويىنشا ەلەكترساموكاتپەن تروتۋار، جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىمەن جۇرۋگە تىيىم سالىندى.