الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلارىندا قار جاۋدى
قونايەۆ. KAZINFORM - جاز اياعىندا الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلارىندا قار ءتۇستى.
قار جامىلعان تاۋلاردىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى. ونىڭ اۆتورى بۇل كورىنىستى الماتى وبلىسى رايىمبەك اۋدانىنداعى اقكول جايلاۋىندا تۇسىرگەنىن ايتتى. كادرلاردان تاۋ بوكتەرىندەگى جاسىل شىرشالاردىڭ ۇستىنەن جاپالاقتاپ جاۋعان قاردى كورۋگە بولادى.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدىڭ ءوڭتۇستىڭ بولىگىندە اۋا رايى كۇرت سۋىدى. «قازگيدرومەت» مالىمەتىنشە، 25-تامىزدا الماتى وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن، ال وبلىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق پەن داۋىلدى جەل كۇتىلگەن ەدى. تاۋلى ايماقتاردا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 13+18+ گرادۋس دەڭگەيىندە بولجاندى.
جاڭبىر مەن قار ارالاسقان جاۋىن-شاشىن مىڭجىلقى مەتەوستانتسياسىندا دا تىركەلگەن. سونىمەن قاتار سينوپتيكتەر 26-تامىزعا قاراعان ءتۇنى الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجايدى.
بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» قازاقستاندا 22-24-تامىز ارالىعىندا اۋا رايى كۇرت قۇبىلاتىنىن حابارلادى.