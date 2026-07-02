الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋدانىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا كارەر توپىراعى وپىرىلىپ، تۇرعىندار ۇيىنەن كوشىرىلدى.
بۇل جاعدايعا بايلانىستى قاراساي اۋدانىندا جەرگىلىكتى اۋقىمداعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى. سونداي-اق وقيعا ورنىندا قازىر الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتتەرىنىڭ بىرلەسكەن جەدەل شتابى جۇمىس ىستەپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىستارعا بارلىعى 19 قىزمەتكەر مەن 14 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
ەسكە سالايىق، 2-شىلدە ساعات تاڭعى 6:50 شاماسىندا جاناتۇرمىس اۋىلىنداعى «كارەر اكساي» ج ش س اۋماعىندا اقساي وزەنى ارناسى تابانىنىڭ شايىلۋى سالدارىنان كارەردىڭ سولتۇستىك-باتىس بولىگىندە توپىراق وپىرىلدى. سونىڭ سالدارىنان قازىر 9 جەكە ءۇيدىڭ تۇرعىندارىن ۋاقىتشا كوشىرىلدى.
ەسكە سالايىق، كەشە ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا «تۇرگەن - اسى» اۆتوجولىن جانە دەمالىس ايماعىن سۋ باستى.
سونداي-اق نوسەر جاۋىنعا بايلانىستى الماتى وزەندەرىندە سۋ دەڭگەيى كوتەرىلدى.