الماتى وبلىسىندا «تازالىق كۇندەرى»: 39 مىڭ ادام قاتىسىپ، 760 توننا قوقىس جينالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ءۇش كۇنگە سوزىلعان «تازالىق كۇندەرى» اكسياسىنا 39 مىڭعا جۋىق ءوڭىر تۇرعىنى قاتىسىپ، تۋريستىك باعىتتارداعى دەمالىس ورىندارىنان 760 توننادان استام قوقىس جينادى.
بۇگىن ءوڭىر باسشىسى مارات سۇلتانعازيەۆ قاسكەلەڭ شاتقالىندا وتكەن سەنبىلىك بارىسىندا ءۇش كۇن بويى تازالىق جۇمىستارىنا بەلسەندى قاتىسقان ازاماتتارعا العىسىن ءبىلدىردى.
قورىتىندى شارادا اكسياعا ەرەكشە ۇلەس قوسقان ازاماتتار مەن ۇيىمدار ءتۇرلى نوميناتسيالار بويىنشا ماراپاتتالدى. اتاپ ايتقاندا، جامبىل اۋدانىنىڭ تۋماسى اسىلىم كوشەرباي «ەڭ بەلسەندى جاس قاتىسۋشى»، الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى ريزا ساۋىربايەۆا «ەڭ بەلسەندى ەگدە جاستاعى قاتىسۋشى»، قاراساي اۋدانىنداعى «GOGO CENTRAL ASIA» بىرلەستىگىنىڭ ديرەكتورى الەكساندر ورلانوۆ «ەڭ بەلسەندى ەكوۆولونتەر» اتاندى. بالقاش اۋدانىنىڭ تۇرعىنى باقىتجان حامزين «ەڭ تازا اۋلا» نوميناتسياسىن يەلەندى.
سونىمەن قاتار ەڭبەكشىقازاق اۋدانىنداعى اۆات اۋىلى «ەڭ بەلسەندى اۋىل»، رايىمبەك اۋدانى قاينار اۋىلىنداعى رايىمبەك باتىر كوشەسى «ەڭ تازا كوشە»، ۇيعىر اۋدانىنداعى «شارىن» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى «ەڭ بەلسەندى ۇجىم» بولىپ تانىلدى. ىلە اۋدانى «ەڭ بەلسەندى اۋدان» اتانسا، قونايەۆ قالاسىنداعى «كوشپەندىلەر قالاشىعى» «ەڭ تازا تۋريستىك نىسان»، ال كەگەن اۋدانىنداعى «MERGEN HOLDING» ج ش س «ەڭ بەلسەندى بيزنەس وكىلى» رەتىندە ماراپاتقا يە بولدى.
وبلىس اكىمى اسپان مەن جەر استاسقان، قاراعايلى القاپقا ورانعان قاسكەلەڭ شاتقالى - ءوڭىر تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءجيى كەلەتىن كورىكتى مەكەندەردىڭ ءبىرى، وسىنداي تابيعي ايماقتاردىڭ تازالىعىن ساقتاۋ - بۇگىنگى اكتسيانىڭ باستى ماقساتتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق باعدارلاماسى تەك سەنبىلىككە شىعۋ ەمەس. بۇل - ادام جان دۇنيەسىنىڭ، اقىل-ويىنىڭ دا تازارۋى. مۇنداي شارالار كۇندەلىكتى ومىرىمىزگە ەنىپ، ادەتىمىزگە اينالۋى كەرەك. وسىعان وراي ءۇش كۇندىك دەمالىستا «تازالىق كۇندەرىن» جاريالاعان ەدىك. اسىرەسە تۋريستىك نىسانداردىڭ تازالىعى باستى نازاردا بولدى. بۇل جۇمىستاردى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرامىز، - دەدى مارات سۇلتانعازيەۆ.
سەنبىلىكتەر ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتى جوعارى ايماقتارىن قامتىدى. اتاپ ايتقاندا، كولساي جانە قايىڭدى كولدەرى، شارىن شاتقالى، تۇرگەن شاتقالى، ەسىك كولى، قاپشاعاي سۋ قويماسى، بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋى، كۇرتى اۋماعى، قاسكەلەڭ شاتقالى جانە وزگە دە تانىمال باعىتتاردا سانيتارلىق تازارتۋ، قوقىس شىعارۋ، اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
ماسەلەن، قاراساي اۋدانىندا 140 توننا، كەگەن اۋدانىندا 113 توننا، ۇيعىر اۋدانىندا 28 تونناعا جۋىق، ىلە اۋدانىندا 82 توننا، الاتاۋ قالاسىندا 71 توننا، ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا 173 توننا، بالقاش اۋدانىندا 21,5 توننا، رايىمبەك اۋدانىندا 20 توننا، قونايەۆ قالاسىندا شامامەن 22 توننا، تالعار اۋدانىندا 58 توننا، جامبىل اۋدانىندا 36 توننا قوقىس شىعارىلدى.
اكتسياعا جۇزدەگەن ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى، ناتيجەسىندە تۋريستىك باعىتتار مەن ەلدى مەكەندەردە سانيتارلىق تازارتۋ، اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ جۇمىستارى كەشەندى تۇردە جۇرگىزىلدى. سونداي-اق 13 مىڭنان استام اعاش كوشەتى وتىرعىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، «تازالىق كۇندەرى» اكسياسى ءوڭىردىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىن جاقسارتۋمەن قاتار، تۇرعىنداردىڭ تابيعاتقا دەگەن جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا جانە تۋريستىك ايماقتاردىڭ تارتىمدىلىعىن ساقتاۋعا باعىتتالعان.