الماتى وبلىسىندا كولىكتىڭ ۇستىنە اعاش قۇلاپ، 4 ادام جارالانىپ، 1 ايەل كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا اۆتوكولىكتىڭ ۇستىنە اعاش قۇلاپ، ايەل ادام مەرت بولدى. وقىس وقيعا ەڭبەكشىقازاق اۋدانىنداعى ەڭبەك جانە قىربالتاباي اۋىلدارىنىڭ اراسىندا بولعان. ءۇش ادام جانساقتاۋ بولىمىندە، ال جاس ءوسپىرىم اۋرۋحانادا، دەپ حابارلايدى «استانا» تەلەارناسى.
اعاش ەكى جەڭىل اۆتوكولىكتىڭ ۇستىنە قۇلاعان. زارداپ شەككەن بەس ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. ونىڭ ۇشەۋى جانساقتاۋ بولىمىنە، 11 جاسار قىز بالالار اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلعان. ەندى بىرىنە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، ۇيىنە جىبەرىلدى. ال 61 جاستاعى ايەلدى دارىگەرلەر امان الىپ قالا الماعان.
«39 جاستاعى ەر ادامنىڭ جاعدايى اۋىر دەپ باعالانۋدا. باس-مي جاراقاتى جانە جۇرەك پەن وكپە زاقىمدانعان. ەكىنشىسى تراۆماتولوگيا بولىمىندە ەم قابىلداپ جاتىر، جاعدايى تۇراقتى. 34 جاستاعى ەر ادام ۇيىنە جىبەرىلدى، دارىگەرلەر باقىلاۋىندا. 11 جاستاعى قىز بالالار اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلدى، جاعدايى تۇراقتى»، - دەيدى اۋداندىق كوپسالالى ورتالىق اۋرۋحاناسىنىڭ وكىلدەرى.