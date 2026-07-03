الماتى وبلىسىندا اقساي وزەنى تاسۋىنان سۋ جەلىسى زاقىمداندى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانىندا سۋ جەلىسى زاقىمداندى.
قاراساي اۋدانى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەيىنگى كۇندەرى جاۋعان جاۋىن-شاشىننىڭ مولشەردەن تىس تۇسۋىنە بايلانىستى اقساي وزەنى ارناسىنان شىقتى. ونى قايتا ءوز ارناسىنا بۇرۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار كەزىندە تەحنيكالىق احۋالدار تۋىنداعان.
اتاپ ايتقاندا، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى بارىسىندا وسى تۇستاعى سۋ جەلىسىنىڭ زاقىمدانۋ دەرەگى تىركەلگەن. سالدارىنان جاڭاتۇرمىس اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىنا سۋ بەرۋ توقتاعان.
- تۋىنداعان اپاتتىق جاعدايدى شۇعىل تۇردە قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا قاراساي اۋدانى اكىمدىگىنىڭ «تاۋسىمالى قىزمەت» مەكەسىنىڭ ماماندارى مەن اپاتتىق توبى تولىق قۇرامدا جۇمىلدىرىلدى. جاڭاتۇرمىس اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىن رەتكە كەلتىرۋ جۇمىستارى تۇنگى تاۋلىكتە دە توقتاۋسىز جۇرگىزىلدى، - دەپ حابارلادى اۋدان اكىمدىگى.
ەسكە سالايىق، كەشە جاڭاتۇرمىس اۋىلىنداعى «كارەر اكساي» ج ش س اۋماعىندا اقساي وزەنى ارناسى تابانىنىڭ شايىلۋى سالدارىنان كارەردىڭ سولتۇستىك- باتىس بولىگىندە توپىراق وپىرىلدى.
كەيىن الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋدانىندا جەرگىلىكتى اۋقىمداعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى.