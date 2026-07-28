الماتى وبلىسى تۋريزمنىڭ جاڭا ورتالىعىنا اينالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ميراس تولەبايەۆ الماتى وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، وڭىردەگى نەگىزگى تۋريستىك جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىمەن، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋىمەن جانە جازعى تۋريستىك ماۋسىمنىڭ وتۋىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جۇمىس ساپارى اياسىندا قونايەۆ قالاسىنداعى «سولتۇستىك جاعالاۋ» جاعاجايى، سونداي-اق №5، №6 جانە №7-قالالىق جاعاجايلار ارالاندى. دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ جۇمىسى، اۋماقتاردىڭ سانيتارلىق جاعدايى، اباتتاندىرۋ دەڭگەيى جانە تۋريستەردى قابىلداۋعا ارنالعان ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ دايىندىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ساپار باعدارلاماسىنداعى ماڭىزدى نىسانداردىڭ ءبىرى - كوشپەندىلەر قالاشىعى بولدى. مۇندا تۋريستەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە كولىك قاتىناسىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ينجەنەرلىك جانە جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جوبالارى تانىستىرىلدى.
سونىمەن قاتار، ۆيتسە-مينيستر وڭىردەگى ەڭ ءىرى زاماناۋي ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ بىرىنە اينالاتىن Marriott ءقوناقۇيىنىڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى. سونداي-اق حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتتىق، مادەني جانە ىسكەرلىك ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ارنالعان كوپفۋنكتسيونالدى ASP Arena كەشەنىن ارالادى.
تۋريستىك جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى جانە ءوڭىردىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان الداعى جوسپارلار تۋرالى قونايەۆ قالاسىنىڭ اكىمى اسحات بەردىحانوۆ پەن الماتى وبلىسى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى قۋانىشبەك ميرامبەك ۇلى باياندادى.
جۇمىس ساپارىنىڭ قورىتىندىسىندا ميراس تولەبايەۆ تۋريزمدى تۇراقتى دامىتۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدى كەشەندى تۇردە جەتىلدىرۋ مەن تۋريستەرگە كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- الماتى وبلىسى بۇگىندە ەلىمىزدەگى تۋريزمى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان وڭىرلەردىڭ ءبىرى. ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالارمەن قاتار جاعاجايلاردى اباتتاندىرۋ، كولىك قاتىناسىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ، سەرۆيستىڭ ساپاسى مەن تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار قاتار ءجۇرۋى قاجەت. وسىنداي كەشەندى ءتاسىل عانا باسەكەگە قابىلەتتى تۋريستىك ءونىم قالىپتاستىرىپ، ءوڭىردىڭ قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدىلىعىن ارتتىرا الادى، - دەدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ميراس تولەبايەۆ.
الماتى وبلىسىندا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى. وڭىردە جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ، زاماناۋي ورنالاستىرۋ ورىندارى سالىنىپ، قوعامدىق كەڭىستىكتەر جاڭارتىلىپ كەلەدى. بۇل باستامالار دەمالىس ساپاسىن جاقسارتۋعا، تۋريستەر اعىنىن كوبەيتۋگە جانە الماتى وبلىسىنىڭ قازاقستانداعى جەتەكشى تۋريستىك باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى الەۋەتىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.