الماتى وبلىسى تۋريستەردى نەمەن قىزىقتىرادى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «تازا قالا» جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىم توبى بۇل جولى الماتى وبلىسىنا تابان تىرەدى. باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى ءوڭىردىڭ تۇمسا تابيعاتىنا ءتانتى بولىپ، تۋريستەرگە جاسالعان جاعدايمەن تانىستى.
كولسايدىڭ كوركىنە الەم ءتانتى
باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى ساپارىن ەلىمىزدىڭ ەڭ كورىكتى تابيعي مەكەندەرىنىڭ ءبىرى - كولساي كولدەرىنەن باستادى. سولتۇستىك تيان-شاننىڭ كۇنگەي الاتاۋى جوتاسىندا، تەڭىز دەڭگەيىنەن 1800- 3500 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان ءوڭىر قازاقستاننىڭ تابيعي ءىنجۋ-مارجانى سانالادى.
ۇلتتىق پاركتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - باي بيوالۋانتۇرلىلىك. پارك اۋماعى تەڭىز دەڭگەيىنەن 1400- 4265 مەترگە دەيىن سوزىلاتىن بەس بيىكتىك بەلدەۋىن قامتيدى. مۇندا وسىمدىكتىڭ مىڭنان استام ءتۇرى وسەدى، ونىڭ 19 ى قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن.
جانۋارلار دۇنيەسى دە باي. ۇلتتىق پاركتە ومىرتقالى جانۋارلاردىڭ 225 تەن استام، ال ومىرتقاسىزداردىڭ مىڭعا جۋىق ءتۇرى مەكەندەيدى. تابيعي بايلىقپەن قاتار تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. كول جاعاسىندا سەرۋەندەۋگە ارنالعان سوقپاقتار، كاتاماران مەن قايىقتار جۇمىس ىستەيدى.
ال تابيعاتتى جاقىننان تاماشالاعىسى كەلەتىندەر اتپەن ەكىنشى كولساي كولىنە دەيىن ساياحاتتاي الادى.
- ۇلتتىق پاركتە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا اۋقىمدى قاراجات ءبولىنىپ جاتىر. بيىل پارك ماڭىنداعى سوقپاقتاردى اباتتاندىرۋعا وبلىستىق بيۋدجەتتەن 267 ميلليون قاراجات قارالدى. سالىستىرمالى تۇردە 2022 -جىلى 100 ميلليون تەڭگەدەن اسا قاراجات عانا بولىنگەن ەدى. ۇلتتىق پارك تۋريستەردەن تۇسكەن تابىستى دا اۋماقتى كوركەيتۋگە جۇمسايدى. جالپى، 850 ميلليون تەڭگەدەي قارجى بيۋدجەتتەن بولىنسە، تاعى 700 ميلليون تەڭگەگە جۋىعى تۋريستەردەن تۇسكەن قاراجات ەسەبىنەن قالىپتاسادى، - دەدى «كولساي كولدەرى» مۇتپ ديرەكتورىنىڭ تۋريزم جانە عىلىم جونىندەگى ورىنباسارى حاميت احمەتوۆ.
ۇلتتىق پارككە كىرۋ ءۇشىن ەكولوگيالىق تولەم الىنادى. ونىڭ قۇنى 845- 926 تەڭگە ارالىعىندا، ال جەكە كولىكپەن كىرەتىن تۋريست شامامەن 2750 تەڭگە تولەيدى. تابيعاتتىڭ جاۋھارىن تاماشالاۋعا وتكەن جىلى 600 مىڭنان استام ادام كەلگەن. بيىلدىڭ وزىندە، مامىر ايىنا دەيىن، ۇلتتىق پارك 120 مىڭنان استام تۋريستى قابىلداپ ۇلگەرگەن.
دەمالۋشىلاردىڭ اراسىندا شەتەلدىك قوناقتار دا از ەمەس.
- بۇل - قازاقستانعا العاش ساپارىمىز. كورىكتى جەرلەردى كورۋ ءۇشىن كوستا-ريكودان كەلدىك. بۇعان دەيىن شارىن شاتقالىندا بولىپ، ەرەكشە اسەر الدىق. ال كولسايدىڭ سۇلۋلىعى ودان كەم ەمەس، - دەدى ەرلى-زايىپتى.
كولسايدىڭ كوركىنە ءتانتى بولعانداردىڭ قاتارىندا انگليادان كەلگەن تۋريستەر دە بار.
- قازاقستاندا ەڭ ۇناعان تاعام - باۋىرساق. وتە ءدامدى ەكەن. جىلقى ەتىنەن دايىندالعان ۇلتتىق تاعامداردى دا سۇيسىنە جەدىك. ال تابيعاتىنىڭ اسەمدىگىن سوزبەن ايتىپ جەتكىزۋ قيىن، - دەدى انگليالىق تۋريستەر.
كولسايعا كەلۋشىلەر سانى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. ينفراقۇرىلىم دا كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارىپ جاتىر. دەگەنمەن، تۋريستەر ءجيى كوتەرەتىن ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - ساتى اۋىلىنان كەيىن ۇيالى بايلانىس پەن ينتەرنەتتىڭ السىرەۋى. جاۋاپتىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلە الداعى ۋاقىتتا كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىمىن تابادى.
قايىڭدى كولىنە كەلۋشىلەر سانى ارتىپ جاتىر
كولسايدان كەيىن تۋريستەردىڭ جولى قايىڭدى كولىنە تۇسەدى. قازاقستانداعى ەڭ جاس كولدەردىڭ ءبىرى سانالاتىن بۇل تابيعات عاجايىبىنىڭ پايدا بولعانىنا نەبارى ءبىر عاسىردان ءسال عانا استى.
ول 1911 -جىلعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن بولعان سەلدىڭ سالدارىنان پايدا بولعان. تابيعي بوگەت وزەن ارناسىن جاۋىپ، ۋاقىت وتە كەلە بۇگىنگى كول قالىپتاستى. الماتىدان شىعىسقا قاراي شامامەن 280 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان كولدى قاراعايلى ءارى قالىڭ جاسىل ورمان قورشاپ جاتىر.
دەگەنمەن، قايىڭدىعا جەتۋ وڭاي ەمەس. كولگە اپاراتىن جول ويلى-قىرلى بولعاندىقتان، مۇندا نەگىزىنەن جول تالعامايتىن كولىكتەر عانا قاتىنايدى. سول سەبەپتى ساتى اۋىلىنان تۋريستەر ءۇشىن ارنايى ترانسفەر ۇيىمداستىرىلعان.
بارۋ-قايتۋ قۇنى شامامەن 2500- 4000 تەڭگە ارالىعىندا. كولىك توقتايتىن جەردەن كەيىن كولگە دەيىن تاعى ءبىر شاقىرىمداي جاياۋ ءجۇرۋ قاجەت. ال جاياۋ بارعىسى كەلمەيتىندەر ءۇشىن اتپەن جەتۋگە مۇمكىندىك قاراستىرىلعان.
- مۇندا جىل باسىنان بەرى 95 مىڭنان استام تۋريست كەلدى. بىلتىر قايىڭدى كولىنە 196 مىڭ ادام تابان تىرەدى. سوڭعى ەكى-ءۇش جىلدا مينيسترلىك پەن جەرگىلىكتى اكىمدىك تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ كەلەدى. بۇرىن بۇل اۋماقتا جاياۋ ءجۇرۋدىڭ ءوزى قيىن بولاتىن. قازىر جولدار رەتتەلىپ، تۋريستەر ءۇشىن جاعداي الدەقايدا جاقساردى، - دەيدى «كولساي كولدەرى» م ۇ ت پ «قارابۇلاق» ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ ورمانشىسى.
بولاشاقتىڭ تۋريزمى: اۋە تاكسيى مەن Smart City
الماتى وبلىسىنداعى ساياحات تەك كول مەن تاۋدى تاماشالاۋمەن شەكتەلمەيدى. بەلسەندى دەمالىستى ۇناتاتىندار ءۇشىن تاڭداۋ كوپ. مۇندا كۆادروتسيكلمەن كەڭ دالانى ارالاپ، گيدروتسيكلمەن سۋ بەتىندە جۇيتكۋگە بولادى.
ال جاقىن بولاشاقتا ءوڭىردىڭ تۋريستىك مۇمكىندىگى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلمەك. الداعى ەكى جىلدا الماتى وبلىسىندا اۋە تاكسيى ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل - ورتالىق ازياداعى العاشقى وسىنداي جوبا. اۋە كولىگىنە بەس ادامعا دەيىن سىيادى، ەڭ باستى ەرەكشەلىگى - پيلوتسىز باسقارىلۋى. ونىڭ كومەگىمەن جولاۋشىلاردى مەگاپوليسكە نەبارى 15 مينۋتتا جەتكىزۋ كوزدەلگەن.
زاماناۋي تەحنولوگيالار كولىك سالاسىمەن شەكتەلمەيدى. الماتى وبلىسىندا بوي كوتەرىپ جاتقان Alatau City - ورتالىق ازياداعى ينفراقۇرىلىمى مەن ەكونوميكاسى تولىقتاي سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن Smart City قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن العاشقى بولاشاق قالاسى. جوبا جاڭا ينۆەستيتسيالار تارتاتىن جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەر سىنالاتىن وڭىرلىك ورتالىق رەتىندە دامىپ كەلەدى.
شارىن گراند كانوننان داەرتە قالىپتاسقان
كەلەسى باعىت - شارىن شاتقالى. قازاقستاننىڭ گراند كانونى اتالىپ كەتكەن تابيعات عاجايىبى جىل سايىن مىڭداعان ءتۋريستى وزىنە تارتادى.
شارىن شاتقالى - جاسى 12 ميلليون جىلدان اساتىن شوگىندى جىنىستاردان تۇزىلگەن بىرەگەي تابيعي ەسكەرتكىش. تەرەڭدىگى 200 مەترگە دەيىن جەتەتىن شاتقالدىڭ الىپ جارتاستارى كەي تۇستا 300 مەترگە دەيىن اسقاقتايدى. اسىرەسە كۇن باتار ساتتە شاتقالدىڭ كورىنىسى ەرەكشە اسەر قالدىرادى.
تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا باسىمدىق بەرىلگەن. مۇندا ۆيزيت-ورتالىق، ۇلتتىق تاعامدار ۇسىناتىن مەيرامحانا، دارەتحانالار مەن اقپاراتتىق تاقتالار جۇمىس ىستەيدى.
- جىل باسىنان بەرى 70 مىڭعا جۋىق تۋريست كەلدى. كەلۋشىلەردىڭ باسىم بولىگى - شەتەلدىكتەر. بىلتىر شارىن شاتقالىنا 53 مەملەكەتتەن قوناق كەلدى. اسىرەسە گەرمانيا، ا ق ش، انگليا، سونداي-اق قىتاي، ۆەتنام جانە كورەيادان كەلەتىن تۋريستەر كوپ. ولاردىڭ كوبى بۇل جەردى ا ق ش-تاعى گراند كانونمەن سالىستىرىپ، تابيعاتىنىڭ اسەمدىگى كەم تۇسپەيتىنىن، تەك كولەمى جاعىنان شاعىنداۋ ەكەنىن ايتادى، - دەدى «شارىن» م ۇ ت پ ەكولوگيالىق اعارتۋ جانە تۋريزم ءبولىمىنىڭ باسشىسى ماكسيم اكراموۆ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، گەولوگيالىق تۇرعىدان شارىن شاتقالى گراند كانوننان دا ەرتەرەك قالىپتاسقان. الداعى ۋاقىتتا مۇندا تۋريستەر اعىنىن ءتيىمدى رەتتەپ، تابيعاتقا تۇسەتىن سالماقتى ازايتۋ ءۇشىن ساقينالى مارشرۋت ىسكە قوسىلادى.
دەگەنمەن، ەرەكشە قورعالاتىن اۋماقتا وزەكتى ماسەلە دە جوق ەمەس. كەيبىر دەمالۋشىلار تابيعاتتى ايالاماي، قوقىسىن تاستاپ كەتەدى نەمەسە جارتاستارعا جازۋ جازىپ، ۆانداليزمگە جول بەرەدى. ونىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن ءتۇرلى ءتاسىل قولدانىلىپ جاتىر.
«شارىن» م ۇ ت پ ديرەكتورى گۇلميرا نىسانبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، شاتقال بويىندا ارنايى قوقىس جاشىكتەرى قويىلماعان. بۇل - «جاسىل دامۋ» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ قولعا الىنعان «وزىڭمەن بىرگە الىپ كەت» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن جوبا. مامانداردىڭ سوزىنشە، سوڭعى ەكى جىلدا ول تۋريستەردىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا وڭ اسەر ەتىپ جاتىر.
تاعى ءبىر ەرەكشە تۇس - شاتقال ىشىندە تابيعات مۇسىندەگەن الىپ جارتاستاردى تاماشالاپ، ارنايى ەكوتاكسيمەن جۇرۋگە بولادى. ءبىر باعىتتاعى جولاقى - 500 تەڭگە.
سونىمەن قاتار اۋماققا كىرۋ ءۇشىن 730 تەڭگەدەن 1500 تەڭگەگە دەيىن ەكولوگيالىق تولەم الىنادى.
- الماتىعا 32 جىلدان كەيىن قايتا كەلىپ تۇرمىن. وسىنشا ۋاقىتتان سوڭ ەلگە ورالىپ، وسىنداي تابيعي ورىنداردى ارالاپ جۇرگەنىمىزگە وتە قۋانىشتىمىز، - دەيدى رەسەيدەن كەلگەن تۋريستەر.
قىتايدان كەلگەن مەيماندار دا شارىن شاتقالىنىڭ قايتالانباس تابيعاتىنا ءتانتى بولىپ، اسەرلەرىمەن ءبولىستى.
جىل ونەكى ايتۋريست قابىلدايتىن مەكەن
جوبا اياسىنداعى كەلەسى باعىت - قىسقى تۋريزمىمەن تانىمال ويقاراعاي دەمالىس ورنى بولدى. الايدا جول بويىندا «قوقىس تاستاۋعا بولمايدى» دەگەن ەسكەرتۋلەرگە قاراماستان، تابيعات اياسىنا قالدىق تاستاپ كەتەتىندەردىڭ ءالى دە بار ەكەنى بايقالدى.
ال دەمالىس ورنىنىڭ وزىندە تۋريستەر ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان ەكەن. قالادان نەبارى 40 مينۋتتا جەتۋگە بولاتىن كۋرورتقا باراتىن جول ساپالى. اۋماعىندا قوقىس جاشىكتەرى جەتكىلىكتى، كيىز ۇيلەر، دەمالىس ورىندارى قاراستىرىلعان.
الىستان مەنمۇندالاعان اقتاس شىڭىنا تۋريستەر اسپالى جول ارقىلى وڭاي كوتەرىلەدى. ال بيىكتە شەتەلدىك قوناقتاردىڭ قاراسى قالىڭ.
- ءبىز كوكتوبەدە، شىمبۇلاقتا، قايىڭدىدا بولدىق. كەيىن ويقاراعايعا كەلدىك. ءۇندىستاندا دا مۇنداي تابيعات كەزدەسەدى، ءبىراق ادام وتە كوپ. ال مۇندا تابيعات كەرەمەت، ادامدارى دا وتە قوناقجاي ەكەن، - دەيدى تۋعان كۇنىن ويقاراعايدا اتاپ وتكەن ءۇندىستاندىق تۋريست.
ويقاراعاي جىل ون ەكى اي تۋريستەردى قابىلدايدى. قىستا مۇندا شاڭعى مەن تيۋبينگ تەبۋگە كەلەتىندەر كوپ بولسا، جازدا پاراپلانمەن قالىقتاپ، تاۋدا سەرۋەندەپ نەمەسە زيپلاينمەن سىرعاناۋدى قالايتىنداردىڭ قاراسى كوبەيەدى. بۇدان بولەك، كۋرورت اۋماعىندا مەيرامحانالار مەن SPA ايماقتارى دا جۇمىس ىستەيدى.
جاعاجايلاردىڭ جايى: جايلى دەمالىس پەن شەشىمىن كۇتكەن ماسەلە
كەلەسى ايالداما - قونايەۆ قالاسىنىڭ جاعاجايلارى. سوڭعى جىلدارى مۇندا تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا باسىمدىق بەرىلىپ كەلەدى. سونىڭ ءبىرى - كەلۋشىلەر ەڭ كوپ تاڭدايتىن № 5-جاعاجاي. بىلتىر بۇل جەردە 250 مىڭعا جۋىق ادام دەمالعان.
تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق بيىل ەرتە باستالعان. جاياۋ كەلۋشىلەر ءۇشىن كىرۋ تەگىن، ال اۆتوتۇراق قىزمەتى - 1000 تەڭگە. جاعاجايدا تاماقتانۋ ورىندارى، دۇكەندەر، بالالار ويىن الاڭدارى جۇمىس ىستەيدى. جاقىن ۋاقىتتا مۇندا 9D كينوتەاترى دا اشىلادى.
- بيىل دايىندىقتى ءبىر اي بۇرىن باستادىق. تاماق تانۋ ورىندارى جەتكىلىكتى. دۇكەندەر، بالالار الاڭى بار، - دەيدى «قونايەۆ تۇرعىن ءۇي» ج ش س ديرەكتورى ءسابيت امانجولوۆ.
جاعاجايدا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. اۋماقتا 21 بەينەباقىلاۋ كامەراسى ورناتىلعان. جالپى، قونايەۆ قالاسىندا 6 كوممۋنالدىق جانە 140 تان استام جەكەمەنشىك دەمالىس ورنى جۇمىس ىستەيدى.
الايدا بارلىق جاعاجايدىڭ جاعدايى بىردەي ەمەس. باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى بارعان № 1-جاعاجايدا ينفراقۇرىلىم تولىق قالىپتاسپاعان. مۇندا تۋريستىك ماۋسىمعا قاجەتتى جاعداي جاسالماعان، ءتىپتى دارەتحانا دا جوق.
- بۇل جاعاجاي شومىلۋ ماۋسىمىنا ارنالماعان. اۋماق شاعىن كولەمدى كەمەلەرگە ارنالعان ايىپپۇل تۇراعى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. قازىر جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتار ازىرلەنىپ، بيۋدجەتتەن قارجى بولۋگە ءوتىنىم بەرىلدى. ال ماڭايداعى دەمالىس ورىندارى بۇعان دەيىن جەكە ينۆەستورلار تاراپىنان اشىلعان، - دەدى قونايەۆ قالاسى ت ك ش جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى ءبولىمىنىڭ باس مامانى دارحان باتىرشا.
تۋريزمدى دامىتۋ- كۇن تارتىبىندەگى باستى مىندەت
ساپار سوڭىندا باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازييەۆپەن كەزدەسىپ، وڭىردەگى تۋريزمنىڭ بۇگىنگى جاي-كۇيى مەن الداعى جوسپارلاردى تالقىلادى.
ءوڭىر باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قونايەۆ قالاسىنداعى جاعاجايلاردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ جالعاسادى. قازىردىڭ وزىندە № 5-جاعاجايدىڭ جاڭارۋى ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرعان. وسى تاجىريبە نەگىزىندە № 6-جاعاجاي دا جەكە ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن اباتتاندىرىلىپ جاتىر.
- № 5-جاعاجاي ينۆەستورلارعا تارتىمدى جوباعا اينالدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ونى دامىتۋعا قارجى سالىندى. قازىر № 6-جاعاجاي دا ينۆەستوردىڭ قاتىسۋىمەن رەتكە كەلتىرىلىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا باسقا جاعاجايلاردى دا كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭعىرتامىز. قونايەۆ قالاسى تاۋلىگىنە 30 مىڭعا دەيىن تۋريست قابىلداۋعا قاۋقارلى، - دەدى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ.
كەزدەسۋ بارىسىندا قايىڭدى كولىنە اپاراتىن جول ماسەلەسى دە ءسوز بولدى. ءوڭىر باسشىسى بۇل باعىتتاعى جولدىڭ الداعى ۋاقىتتا جوندەلەتىنىن جەتكىزدى.
- ۋاز كولىگىمەن قايىڭدىعا جەتۋدى ەرەكشە اسەر دەپ قابىلدايتىن تۋريستەر دە بار. دەگەنمەن، جولدى جوندەۋ جوسپاردا، - دەدى وبلىس اكىمى.
ساراپشىلاردىڭ باعاسى
باعدارلاما داستۇرىنە ساي ساپار سوڭىندا ساراپشىلار الماتى وبلىسىنىڭ تۋريستىك الەۋەتىنە ءوز باعاسىن بەرىپ، ءوڭىردىڭ ارتىقشىلىقتارى مەن ءالى دە نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن تۇستارىن سارالادى.
س. سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ءابدىلدا مەيىربەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، الماتى وبلىسىندا تۋريزمدى دامىتۋ جۇمىستارى جۇيەلى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. ونىڭ سوزىنشە، مۇنى وڭىرگە كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ وڭ باعاسىنان-اق بايقاۋعا بولادى.
- بۇعان شەتەلدىك تۋريستەردىڭ ءادىل باعاسى دالەل. الداعى ۋاقىتتا بۇل قارقىن ودان ءارى كۇشەيىپ، الماتى وبلىسى ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى تۋريستىك ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالادى دەگەن سەنىم مول، - دەدى ساراپشى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتىنىڭ ىشكى تالداۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ناريمان الدىبەكوۆ تە ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كەمشىلىكتەر بار. ءبىراق ولاردىڭ بارلىعى ۋاقىت وتە كەزەڭ-كەزەڭىمەن شەشىلەدى، - دەدى ناريمان الدىبەكوۆ.
ال «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەدىگە ءادىلحانوۆ تابيعاتتى ساقتاۋدا تۋريستىك مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- الماتى وبلىسى - تابيعاتتىڭ سىيى. ەندىگى مىندەت - وسى بايلىقتىڭ قادىرىن ءبىلۋ. ەكواكسيالار سانىن كوبەيتىپ، ۆانداليزمنىڭ الدىن الۋ جۇمىستارىن جۇيەلى تۇردە جۇرگىزۋ قاجەت، - دەدى ول.
وسىلايشا، الماتى وبلىسى جالپى ەسەپتە 24 ۇپاي جينادى. ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باعدارلاما جۇرگىزۋشىلەرى جامبىل وڭىرىنە ساپارلادى.