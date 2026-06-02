الماتى كوشەلەرىنىڭ ءبىرى 1 ايعا جابىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ اينامالى كوشەسىندە ينجەنەرلىك جەلىلەر قۇرىلىسىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسى شەكتەلەدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، الاتاۋ اۋدانىنداعى «تەرەكتى» شاعىن اۋدانىندا اينامالى كوشەسىندە (مارتوك كوشەسىنەن ورتالىق كوشەسىنە دەيىنگى ارالىقتا) سۋ قۇبىرى مەن كارىز جۇيەسىنىڭ تاراتۋ جەلىلەرىن سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سول سەبەپتى 3-ماۋسىم مەن 3-شىلدە ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدە اۆتوكولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلەدى.
- جۇرگىزۋشىلەر مەن جۇرگىنشىلەردەن باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاپ، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋداعى وزگەرىستەردى ەسكەرۋ سۇرالادى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى، باعىتتاعىشتار مەن قورشاۋلار ورناتىلادى،-دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، استانادا ساۋران كوشەسىنىڭ ءبىر بولىگى بىر ايعا جابىلدى.