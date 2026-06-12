الماتى جۇرتىن زووباقتاعى اق ايۋدىڭ جاعدايى الاڭداتىپ قويدى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتى حايۋاناتتار باعىنداعى اق ايۋ - پۋرگانىڭ ۆيدەوسى تارادى. جەلى قولدانۋشىلارى جانۋاردىڭ اپتاپ ىستىقتاعى جاعدايىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
جازبا اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، ۆيدەو 11-ماۋسىم كۇنى الماتىدا اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 30 گرادۋس ىستىق بولعان كەزدە تۇسىرىلگەن. ول اق ايۋلاردىڭ اركتيكا جاعدايىنا بەيىمدەلگەن جانۋارلار ەكەنىن ايتىپ، قورشاۋداعى سالقىنداتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىنا قاتىستى سۇراق قويعان.
وسىعان بايلانىستى الماتى حايۋاناتتار باعى رەسمي تۇسىنىك بەرىپ، پۋرگانىڭ جاعدايى الاڭداۋشىلىق تۋعىزبايتىنىن مالىمدەدى.
زووباقتىڭ حابارلاۋىنشا، جانۋار ماماندار مەن ۆەتەرينارلىق قىزمەتتىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. پۋرگا ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالعان: قورشاۋدا سالقىن سۋى ۇزدىكسىز اينالىپ تۇراتىن ەكى باسسەين بار، ارنايى سالقىنداتۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان ءىن-ۇيشىگى جۇمىس ىستەيدى، سونداي-اق مۇز بەن قار گەنەراتورلارى پايدالانىلادى.
- ايۋ قورشاۋدىڭ اشىق جانە جابىق بولىكتەرىنە ەركىن كىرىپ-شىعا الادى جانە وزىنە قولايلى ورىندى ءوزى تاڭدايدى، - دەپ مالىمدەدى مەكەمە وكىلدەرى.
سونداي-اق زووباق ماماندارى اق ايۋلاردىڭ كۇننىڭ ىستىق ۋاقىتىندا كوپ قوزعالىسسىز دەمالىپ جاتۋى قالىپتى مىنەز-قۇلىق ەكەنىن ايتتى. ولاردىڭ سوزىنشە، مۇنداي ەرەكشەلىك تابيعي ورتادا دا، حايۋاناتتار باعىندا دا بايقالادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا پۋرگانىڭ جاعدايى جاقسى، ال مىنەز-قۇلقى فيزيولوگيالىق نورماعا تولىق سايكەس كەلەدى، - دەپ حابارلادى زووباق اكىمشىلىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى حايۋاناتتار باعىندا كەلۋشىلەردىڭ ءبىرى ارىستانعا تاس لاقتىرعانىن جازعان ەدىك.