الماتى حايۋاناتتار باعىندا كەرقۇلان قۇلىندادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار باعىندا كەرقۇلاننىڭ (پرجيەۆالسكي جىلقىسى) قۇربانكۇل اتتى بيەسى قۇلىندادى. قۇلىنعا جەلمايا دەپ ات قويىلدى. بۇل - قۇربانكۇلدىڭ ەكىنشى ءتولى.
زووباق وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇلىننىڭ دۇنيەگە كەلۋى ەرەكشە ماڭىزعا يە. سەبەبى كەرقۇلان - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىزىل كىتابىنا جانە تابيعاتتى قورعاۋدىڭ حالىقارالىق وداعىنىڭ (IUCN) قىزىل تىزىمىنە ەنگىزىلگەن، الەمدەگى ەڭ سيرەك كەزدەسەتىن جابايى جىلقى تۇرلەرىنىڭ ءبىرى. حايۋاناتتار باعىندا ونىڭ ءتولىن الۋ وسى ءتۇردىڭ گەنەتيكالىق ارتۇرلىلىگىن ساقتاۋعا جانە تۇراقتى پوپۋلياتسياسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق تابيعات قورعاۋ باعدارلامالارىنىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى.
الماتى حايۋاناتتار باعى سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ ءقاۋپى تونگەن جانۋارلاردى ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق باعدارلامالارعا قاتىسادى. ولاردىڭ قاتارىندا اقبوكەن، اق ايۋ، اقيىق قىران جانە كەرقۇلان بار.
- پرجيەۆالسكي جىلقىسىنىڭ ءاربىر قۇلىنىنىڭ دۇنيەگە كەلۋى - ماماندارىمىزدىڭ ۇزاق جىلعى قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. جانۋارلارعا بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالىپ، جۇپتار حالىقارالىق اسىل تۇقىمدى باعدارلاما ۇسىنىمدارىنا سايكەس ىرىكتەلەدى، تۇراقتى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلەدى. ءاربىر قۇلىننىڭ امان-ەسەن دۇنيەگە كەلۋى اتقارىلعان جۇمىستىڭ ناتيجەلى ەكەنىن جانە الەمدە ساقتالىپ قالعان جالعىز جابايى جىلقى ءتۇرىن قورعاۋعا ۇلەس قوسىپ وتىرعانىمىزدى كورسەتەدى، - دەيدى الماتى حايۋاناتتار باعى ديرەكتورىنىڭ زووۆەتەريناريالىق ءبولىم جونىندەگى ورىنباسارى اعىباي اجىبايەۆ.
جانۋارلاردىڭ تىنىشتىعىن ساقتاۋ ماقساتىندا كەرقۇلان وتباسى كەلۋشىلەرگە جابىق ارنايى تىنىش ايماقتا ۇستالادى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇربانكۇل، قۇلىن جەلمايا جانە ايعىر مەرەي مامانداردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. بيەنىڭ دە، قۇلىننىڭ دا جاعدايى جاقسى، ءتول قالىپتى دامىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى حايۋاناتتار باعىندا اقبوكەندەر لاقتاعانىن حابارلاعانبىز.