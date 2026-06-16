الماتى حايۋاناتتار باعىنا كانادالىق سىلەۋسىندەر اكەلىندى
الماتى. KAZINFORM - الماتى زووباعىنا كانادالىق سىلەۋسىندەردىڭ جۇبى اكەلىندى. بۇل تۋرالى الماتى اكىمدىگى حابارلادى.
جانۋارلار ا ق ش- تان حالىقارالىق جانۋارلار الماسۋ باعدارلاماسى اياسىندا جەتكىزىلدى. كەرى باعىتتا زووباق قورىنان جىرتقىش قۇستار بەرىلدى.
- سىلەۋسىندەر مىندەتتى كارانتيننەن جانە ۆەتەرينارلىق باقىلاۋدان ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا جانۋارلار جاڭا ورتاعا تولىق بەيىمدەلىپ، كەلۋشىلەر نازارىنا ۇسىنىلىپ وتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، ەركەك سىلەۋسىننىڭ جاسى – 3 تە، ال ۇرعاشىسى - 7 جاستا. جاڭا تۇرعىندار «لەوپاردتار شەڭبەرى» دەپ اتالاتىن اۋماقتاعى ۇساق جىرتقىشتارعا ارنالعان ۆولەرلەر كەشەنىنە ورنالاستىرىلعان. ولارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا كەڭ ۆولەر، جاسىرىنۋعا ارنالعان ۇيشىك، سالقىنداتقىش جانە سالقىنداتقىش تۇمان جۇيەسى قاراستىرىلعان. جانۋارلاردىڭ راتسيونىنا بالىق، سيىر ەتى جانە تاۋىق ەتى كىرەدى.
- كانادالىق سىلەۋسىن - سولتۇستىك امەريكانىڭ سولتۇستىك ايماقتارىن مەكەندەيتىن مىسىق تۇقىمداسىنىڭ ەرەكشە وكىلى. بۇل جىرتقىش ءوزىنىڭ توزىمدىلىگىمەن جانە قاتال كليماتتىق جاعدايعا جوعارى بەيىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. ءتۇردىڭ باستى بەلگىلەرىنە قۇلاق ۇشىنداعى ۇزىن شاشاقتار، قالىڭ ءجۇن جانە قالىڭ قاردا ەركىن قوزعالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جالپاق تاباندار جاتادى، - دەلىنگەن اكىمدىك اقپاراتىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى جۇرتىن زووباقتاعى اق ايۋدىڭ جاعدايى الاڭداتقانىن جازعانبىز.