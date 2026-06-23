الماتى حايۋاناتتار باعىندا اقبوكەندەر لاقتادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار باعىندا ستەللا مەن اينا ەسىمدى اقبوكەندەر لاقتادى. بۇل تۋرالى قالالىق مادەنيەت باسقارماسى حابارلادى.
اقبوكەن (Saiga tatarica) - مۇز داۋىرىنەن بەرى جەر بەتىندە ساقتالىپ كەلە جاتقان جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ ەڭ كونە وكىلدەرىنىڭ ءبىرى. قازىرگى تاڭدا بۇل سيرەك ءتۇر ەرەكشە قورعاۋعا الىنىپ، تابيعاتتى ساقتاۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى مارتەبەگە يە.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تۋعان لاقتاردىڭ جاعدايى جاقسى. ولار ءوسىپ-جەتىلىپ، انالارىنان ءبىر ەلى اجىراعان ەمەس. ازىرشە تولدەر انا سۇتىمەن قورەكتەنىپ جاتىر. ال ۋاقىت وتە كەلە تابيعي وسىمدىك تەكتەس ازىققا بىرتىندەپ بەيىمدەلەدى.
- الماتى حايۋاناتتار باعى - اقبوكەندەردى قولدا ءوسىرىپ، تۇراقتى تۇردە ءتول الىپ وتىرعان ساناۋلى زوولوگيالىق مەكەمەنىڭ ءبىرى. ماماندار مۇنى سيرەك كەزدەسەتىن جانۋار ءتۇرىن ساقتاۋعا جانە بيولوگيالىق الۋاندىقتى قورعاۋعا باعىتتالعان جۇمىستىڭ ماڭىزدى ناتيجەسى رەتىندە باعالايدى، - دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
قازىر لاقتاردىڭ جاسى شامامەن ءبىر ايعا تاياعان. ولار ۆەتەرينار مامانداردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا بولىپ، جاسىنا ساي دامىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى حايۋاناتتار باعىندا بىردەن بىرنەشە سيرەك جانۋاردىڭ ءتولى دۇنيەگە كەلگەنىن حابارلاعانبىز.
جانۋارلاردىڭ بەلسەندى كوبەيەتىن كەزەڭىندە اققول گيببوندار مەن ساقينالى قۇيرىقتى لەمۋرلار ۇرپاق ءوربىتتى.