الماتى - بىشكەك تاسجولى 8 جولاققا دەيىن كەڭەيەدى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋدانىنداعى حالىقارالىق ماڭىزى بار «الماتى - بىشكەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 19 – 27-شاقىرىم ارالىعىن كۇردەلى جوندەۋ جانە كەڭەيتۋ جوباسىن رەسمي تۇردە باستادى.
جوبا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەلىمىزدىڭ زاماناۋي كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
اتالعان جوبا قازاقستانداعى ەڭ قارقىندى كولىك دالىزدەرىنىڭ ءبىرىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان. بۇل جولمەن تاۋلىگىنە 70 مىڭنان استام كولىك قاتىنايدى. جوبانى ىسكە اسىرۋ الماتى قالاسىنا كىرىپ-شىعاتىن باعىتتىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ەداۋىر ارتتىرۋعا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە قالا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارىنا، مەگاپوليس قوناقتارىنا ءارى ترانزيتتىك كولىككە قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرى، جول سالاسىنىڭ باسشىلارى، مەردىگەر ۇيىمدار مەن جۇرتشىلىق قاتىستى.
«قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشەۆ بۇل جوبانىڭ ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى قالالىق اگلومەراتسيا ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا ءبىز الماتى اگلومەراتسياسى ءۇشىن اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردىڭ ءبىرىن - «الماتى - بىشكەك» اۆتوموبيل جولىنىڭ 19 – 27-شاقىرىمىن كۇردەلى جوندەۋ جانە كەڭەيتۋ جۇمىستارىن باستادىق. بۇل - الماتىنىڭ باستى كولىك قاقپاسى. مۇندا كۇن سايىن قازاقستانداعى ەڭ جوعارى كولىك قارقىندىلىعىنىڭ ءبىرى تىركەلەدى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جولدىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە جۇزدەگەن مىڭ جۇرگىزۋشى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل - كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا، ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ وسۋىنە جانە ازاماتتارىمىزدىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ينۆەستيتسيا، - دەدى دارحان يماناشەۆ.
قازىرگى تاڭدا قولدانىستاعى ءتورت جولاقتى اۆتوجول كولىك اعىنىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى جۇكتەمەنى تولىق كوتەرە الماي وتىر. سونىڭ سالدارىنان تۇراقتى كولىك كەپتەلىستەرى تۋىنداپ، قوزعالىستىڭ ورتاشا جىلدامدىعى تومەندەپ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ قاۋپى ارتۋدا.
جوبا اياسىندا اۆتوجول ءتورت جولاقتان سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەدى. ناتيجەسىندە بۇل ۋچاسكە ۇزدىكسىز قوزعالىستى قامتاماسىز ەتەتىن جالپى قالالىق ماڭىزى بار ماگيسترالدىق كوشەنىڭ تالاپتارىنا سايكەستەندىرىلەدى.
كۇردەلى جوندەۋ بارىسىندا:
- «تاعا» ۇلگىسىندەگى ەكى زاماناۋي كولىك ايرىعى؛
- توعىز جەرۇستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى؛
- بۇكىل ۋچاسكە بويىندا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولاعى؛
- سىرتقى جارىقتاندىرۋ جۇيەسى؛
- جاڭا كۇردەلى جول جابىنى سالىنادى.
فوتو: قازاۆتوجول
سونىمەن قاتار جوبا اياسىندا گاز قۇبىرلارى، سۋ قۇبىرى جەلىلەرى، ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جۇيەلەرى جانە تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرى سياقتى ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالار كوشىرىلەدى.
جوبا اياقتالعاننان كەيىن الماتى مەن قالا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەر اراسىنداعى جول ءجۇرۋ ۋاقىتى ەداۋىر قىسقارادى.
مەگاپوليسكە كىرەبەرىستەگى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى ارتىپ، كولىك جۇكتەمەسى ازايادى، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى كۇشەيەدى جانە جەرگىلىكتى ءارى ترانزيتتىك كولىك ءۇشىن قولايلى جاعداي قالىپتاسادى.
بۇل جوبا حالىقارالىق جول جەلىسىن كەشەندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ كەزەكتى كەزەڭى ءارى قازاقستانداعى ەڭ ءىرى قالالىق اگلومەراتسيانىڭ كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس بولماق.
ايتا كەتەلىك «الماتى - قاسكەلەڭ» اۆتوجولى سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.