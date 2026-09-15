KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى مەن استانادا دوللار قانشادان باعالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
    Коллаж: Kazinform \ СИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 446 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 516 تەڭگە، ساتۋ - 526 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,05 تەڭگە، ساتۋ - 5,25 تەڭگە؛

    - يۋان 68,5 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 447,5 تەڭگە، ساتۋ - 450,8 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 516 تەڭگە، ساتۋ - 521 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,07 - 5,2 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,5 – 70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 14-قىركۇيەك بويىنشا دوللار 447 تەڭگەگە دەيىن تومەندەگەن ەدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور