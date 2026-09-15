الماتى مەن استانادا دوللار قانشادان باعالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 446 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 453 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 516 تەڭگە، ساتۋ - 526 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,05 تەڭگە، ساتۋ - 5,25 تەڭگە؛
- يۋان 68,5 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 447,5 تەڭگە، ساتۋ - 450,8 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 516 تەڭگە، ساتۋ - 521 تەڭگە؛
- رۋبل 5,07 - 5,2 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,5 – 70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 14-قىركۇيەك بويىنشا دوللار 447 تەڭگەگە دەيىن تومەندەگەن ەدى.