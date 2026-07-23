الماتى مەن استانا الەمدەگى ۇزدىك ستۋدەنتتىك قالالار رەيتينگىندە جوعارىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ستۋدەنتتىك قالالاردىڭ تارتىمدىلىعى بويىنشا ورتالىق ازياداعى كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ قالدى. QS Best Student Cities 2027 حالىقارالىق رەيتينگىندە الماتى مەن استانا ءوز كورسەتكىشتەرىن جاقسارتىپ، الەمدەگى ستۋدەنتتەر ءۇشىن ەڭ قولايلى قالالاردىڭ قاتارىنا ەندى.
QS Quacquarelli Symonds حالىقارالىق تالداۋ اگەنتتىگى جاريالاعان QS Best Student Cities 2027 رەيتينگىندە الماتى 13 ساتىعا كوتەرىلىپ، الەم بويىنشا 78-ورىنعا تۇراقتادى. بۇل - قازاقستان قالالارىنىڭ اتالعان رەيتينگتەگى ەڭ جوعارى ناتيجەسى ءارى ورتالىق ازياداعى ۇزدىك كورسەتكىش. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ال استانا سەگىز ساتىعا جوعارىلاپ، 119-ورىنعا يە بولدى. وسىلايشا، قازاقستاننىڭ ەكى ءىرى قالاسى دا وڭىردەگى ستۋدەنتتەر ءۇشىن ەڭ تارتىمدى ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارى قاتارىنداعى ورنىن نىعايتتى.
QS Best Student Cities رەيتينگى الەم قالالارىن التى نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا باعالايدى. ولاردىڭ قاتارىندا ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اكادەميالىق بەدەلى، قالانىڭ تارتىمدىلىعى، تۇلەكتەردىڭ ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىسى، ءبىلىم الۋ مەن ءومىر ءسۇرۋدىڭ قولجەتىمدىلىگى، ستۋدەنتتىك قاۋىمداستىقتىڭ حالىقارالىق قۇرامى جانە ستۋدەنتتەردىڭ پىكىرلەرى بار. بيىلعى رەيتينگكە حالىق سانى مەن QS World University Rankings 2027 رەيتينگىنە ەنگەن جوعارى وقۋ ورىندارى بار 150 قالا ەنگىزىلگەن.
الماتىنىڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتۋىنە قالاداعى جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ دامۋى ىقپال ەتتى. قازىر الماتىدا QS World University Rankings 2027 رەيتينگىنە ەنگەن توعىز ۋنيۆەرسيتەت ورنالاسقان. سونىڭ ناتيجەسىندە قالا «ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ رەيتينگتەردەگى ناتيجەلەرى» كورسەتكىشى بويىنشا الەمدە 50-ورىنعا كوتەرىلدى.
- قازاقستاننىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى ارتىقشىلىعى - جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگى. وقۋ اقىسى مەن ءومىر ءسۇرۋ شىعىندارىنىڭ قولجەتىمدىلىگى بويىنشا استانا الەمدە 9-ورىندى، ال الماتى 24-ورىندى يەلەندى. بۇل كورسەتكىشتەر قازاقستاندىق قالالاردىڭ شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن دە تارتىمدى باعىتقا اينالىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار «ستۋدەنتتىك كونتينگەنتتىڭ ارتۇرلىلىگى» كورسەتكىشى بويىنشا دا ەكى قالانىڭ ناتيجەسى جاقسارعان. بۇل قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنەن كەلەتىن ستۋدەنتتەر سانىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا تاعى ءبىر شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.