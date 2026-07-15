الماتى دارىگەرلەرى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى تۇرعىندارعا كەڭەس بەردى
استانا. قازاقپارات - الماتىدا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى جەدەل جاردەم شاقىراتىندار سانى ارتقان. ەكى اپتانىڭ ىشىندە 33 مىڭنان اسا شاقىرۋ تۇسكەن.
ىشىندە قان قىسىمىنىڭ كوتەرىلۋى، جۇرەك-قان تامىرى اۋرۋلارى، جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى مەن جەدەل ميوكارد ينفاركتى كوپ تىركەلگەن. 50 گە جۋىق ناۋقاس شۇعىل تۇردە قالالىق اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلگەن.
دارىگەرلەر تۇرعىندارعا ساعات 11:00 دەن 17:00 گە دەيىن كۇننىڭ استىندا جۇرمەۋگە، كوپ سۋ ىشۋگە، باس كيىم كيۋگە كەڭەس بەرىپ وتىر. دەنساۋلىعىڭىز ناشارلاسا، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت.
مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىم بولماسا، ەرەسەكتەرگە تاۋلىگىنە كەمىندە 2 ليتر سۋ ءىشۋ ۇسىنىلدى. سونىمەن قاتار الكوگول، ءتاتتى گازدالعان سۋسىن جانە كوفەنى شامادان تىس تۇتىنۋدى شەكتەۋ كەرەك.
سينوپتيكتەر بولجامىنا سايكەس، الماتىدا 15-شىلدەدە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى +21…+23°C، كۇندىز + 33…+35°C بولادى.