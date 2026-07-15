KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى دارىگەرلەرى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى تۇرعىندارعا كەڭەس بەردى

    استانا. قازاقپارات - الماتىدا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى جەدەل جاردەم شاقىراتىندار سانى ارتقان. ەكى اپتانىڭ ىشىندە 33 مىڭنان اسا شاقىرۋ تۇسكەن.

    ауа райы, жаз
    Фото: Қызылорда әкімдігі

    ىشىندە قان قىسىمىنىڭ كوتەرىلۋى، جۇرەك-قان تامىرى اۋرۋلارى، جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى مەن جەدەل ميوكارد ينفاركتى كوپ تىركەلگەن. 50 گە جۋىق ناۋقاس شۇعىل تۇردە قالالىق اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلگەن.

    دارىگەرلەر تۇرعىندارعا ساعات 11:00 دەن 17:00 گە دەيىن كۇننىڭ استىندا جۇرمەۋگە، كوپ سۋ ىشۋگە، باس كيىم كيۋگە كەڭەس بەرىپ وتىر. دەنساۋلىعىڭىز ناشارلاسا، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت.

    مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىم بولماسا، ەرەسەكتەرگە تاۋلىگىنە كەمىندە 2 ليتر سۋ ءىشۋ ۇسىنىلدى. سونىمەن قاتار الكوگول، ءتاتتى گازدالعان سۋسىن جانە كوفەنى شامادان تىس تۇتىنۋدى شەكتەۋ كەرەك.

    سينوپتيكتەر بولجامىنا سايكەس، الماتىدا 15-شىلدەدە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى +21…+23°C، كۇندىز + 33…+35°C بولادى.

    قوعام ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور