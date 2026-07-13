الماتى الەمدەگى ۇزدىك اسپازدىق باعىتتار تىزىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسى امەريكانىڭ Eater باسىلىمى جاريالاعان «Where to Eat 2026» گاسترونوميالىق باعىتتار(اسپازدىق جانە تاعامدىق باعىتتار - رەد.) رەيتينگىنە ەندى، دەپ حابارلايدى الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى.
الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى گاسترونوميالىق ساياحات اۋەسقويلارىنا ارنالعان جىل سايىنعى رەيتينگتە الماتى ورتالىق ازياداعى باستى گاسترونوميالىق ورتالىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتالعان.
باسىلىم اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، قالادا قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپازدىق داستۇرلەرى ءتۇرلى حالىقتاردىڭ اسحاناسىمەن ۇيلەسىم تاۋىپ، ۇلتتىق تاعامدارمەن قاتار زاماناۋي گاسترونوميا دا قارقىندى دامىپ كەلەدى.
- الماتى ورتالىق ازياداعى باستى گاسترونوميالىق ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدى. مۇندا ۇلتتىق اسپازدىق داستۇرلەر مەن الەمنىڭ ءتۇرلى اسحاناسى ۇيلەسىم تاۋىپ، ەرەكشە گاسترونوميالىق مادەنيەت قالىپتاسقان، - دەپ جازادى Eater.
سونداي-اق باسىلىم الماتىدا وتكەن العاشقى Almaty Food Fest گاسترونوميالىق فەستيۆالىن، قالانىڭ العاشقى گاسترونوميالىق گيدىنىڭ جارىق كورۋىن جانە ەرەكشە شاي ءىشۋ مادەنيەتىن دە ەرەكشە اتاپ وتكەن.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، گاسترونوميا سالاسىنداعى ەڭ بەدەلدى حالىقارالىق باسىلىمداردىڭ ءبىرى سانالاتىن Eater رەيتينگىنە ەنۋ الماتىنىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرىپ، قالانىڭ وڭىردەگى جەتەكشى گاسترونوميالىق ورتالىق رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتا تۇسەدى.