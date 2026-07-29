الماتى الەمدەگى «اقىلدى قالالار» رەيتينگىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - الماتى العاش رەت حالىقارالىق Boston Consulting Group (BCG) كونسالتينگ كومپانياسى جاساعان Intelligent Cities Index 2026 رەيتينگىنە ەندى. قالا 61 مەگاپوليستىڭ ىشىندە 38-ورىنعا جايعاسىپ، 62 ۇپاي جينادى، دەپ حابارلايدى dalanews.kz.
رەيتينگتە الماتى ىستانبۇل، ميلان، دەلي، ۆارشاۆا، مەحيكو جانە باسقا دا ءىرى قالالاردى باسىپ وزعان. جالپى تىزىمدە توكيو، گونكونگ جانە دجاكارتامەن قاتار ورنالاسقان.
ساراپشىلار قالالاردى تەك سيفرلاندىرۋ دەڭگەيى بويىنشا ەمەس، تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت تۇرعىنداردىڭ ءومىر ساپاسىن قانشالىق جاقسارتاتىنىنا قاراي باعالاعان. باعالاۋ كەزىندە قالالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسى، دامۋ ستراتەگياسى، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، باسقارۋ تيىمدىلىگى، ينفراقۇرىلىم جانە كادرلىق الەۋەت ەسكەرىلگەن.
رەيتينگتىڭ كوشىن لوندون باستادى. العاشقى بەستىككە دۋباي، نيۋ-يورك، ۆاشينگتون جانە امستەردام دا ەنگەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، شىن مانىندە «اقىلدى قالا» - تەحنولوگياسى كوپ ەمەس، سول تەحنولوگيالار تۇرعىنداردىڭ ءومىرىن ناقتى جاقسارتاتىن قالا.