الماتى اۋەجايىندا FlyArystan ۇشاعىنان ءورت شىعىپ، ءبىر ادام زارداپ شەكتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىندا FlyArystan كومپانياسىنىڭ ۇشاعىنان ءورت شىقتى.
Air Astana توبىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا FlyArystan اۋە كەمەسىنە جوسپارلى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جۇمىستارى بارىسىندا وندىرىستىك وقيعا بولعان. تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جۇمىستارى كەزىندە اۋە كەمەسىنەن ءورت شىققان.
- ءورت اۋەجايدىڭ جەدەل قىزمەتتەرى تاراپىنان دەرەۋ ءسوندىرىلدى. Air Astana توبىنىڭ قىزمەتكەرى جاراقات الىپ، وعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن اۋرۋحانادان شىعارىلدى. وقيعا كەزىندە اۋە كەمەسىنىڭ بورتىندا جولاۋشىلار دا، ەكيپاج مۇشەلەرى دە بولماعان، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
Air Astana توبى قازىر اۋە كەمەسى زاقىم كولەمىن باعالاۋ جانە قاجەتتى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ول پايدالانۋدان ۋاقىتشا الىنىپ تاستالعانىن اتاپ ءوتتى. ودان بولەك وندىرىستىك وقيعانىڭ ءمان-جايلارىن انىقتاۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، FlyArystan «اقتاۋ-دۋباي» رەيسىن توقتاتۋ مەرزىمىن 15-قىركۇيەككە دەيىن ۇزارتتى.